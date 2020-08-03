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免除舟車勞頓 竹市衛生局推醫事人員執業異動線上申請

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
醫師親身示範線上申請程序。圖／新竹市政府提供
醫師親身示範線上申請程序。圖／新竹市政府提供

為使新竹市醫事人員在忙碌期間無後顧之憂，市府衛生局與科技公司合作，今天開辦醫事相關人員執業異動線上申請便民措施，轄內醫事人員僅需使用電腦或手機等裝置進入網址，就可透過網路申請醫事人員執業異動，於線上勾選欲申請的項目，上傳申辦證明文件，衛生局即可受理，藉此節省醫事人員臨櫃申辦來回奔波及等候時間成本。

衛生局長王宗曦指出，據統計，竹市每年醫事人員臨櫃書面申辦案件約2679件，新增線上申辦後，將提供醫事人員申辦執業異動，無需臨櫃、無需等候，採24小時線上申辦便民服務，籲請醫事人員多加利用。

王宗曦說，醫事人員執業異動包含執業、停業、復業、歇業（離職）、變更（科別、姓名、類別）、機構變更、遺失補發、損壞補發、到期換發等，需由醫事人員親自或委託人臨櫃提出申請，需現場等候資料審核及登錄醫事系統完成作業，十分費時，若資料不齊全退件時還得再次臨櫃申辦，非常不方便。

王宗曦說，目前各地方政府機關仍都採現場作業，衛生局透過科技力量，與翊晟科技合作開發導入醫事相關人員執業異動線上申請，除將紙本資訊化，另加入線上遠距功能，讓無法親臨到場的醫事人員透過該系統完成執業上的登記換發等行政需求。

翊晟科技表示，該系統可透過醫事人員日常使用率最高的通訊軟體來遠距視訊同步線上確認與諮詢，嚴謹保密的流程讓醫事人員個資安全無虞，系統也有提醒功能，自動通知醫事人員於有效期限前換照避免違規。

衛生局 新竹 個資

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