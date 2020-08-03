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韓國教授來台研究 不讓協助抗日的林炳文故事淹沒
韓國獨立運動史上英雄申采浩及革命同志苗栗縣人林炳文，1928年間同案被日本人逮捕殉難，林炳文的故事卻鮮為台灣人、韓國人知道，韓國國立昌原大學校教授都珍淳跨海來台研究，今天與林炳文後代見面，收集許多珍貴的資料將帶回研究，並在林炳文塔位前約定，不讓林炳文的事蹟淹沒。
都珍淳研究年選擇今年2月到台灣，原計畫8月6日返回韓國，他上周在台北市吃水餃，巧遇萬華社區大學老師黃適上，聊及林炳文，黃適上聯絡到林炳文姪女台灣文學作家林海音的女兒夏祖麗，並找到客家作家張典婉，安排今天在林炳文孫子林紅炎苗栗縣頭份市住處，與林炳文後代見面，並到塔位前獻花致祭。
「偶然中的必然！」都珍淳說，即將返國前夕可以與林炳文後代見面，張典婉傳給他幾張老照片，他都沒有看過，還有許多珍貴的資料，他收穫滿囊，回去將整理研究後發表，也會帶研究團體再來台灣。
他表示，申采浩是韓國歷史重要人物，至今還有許多紀念活動，但林炳文卻鮮為記載，他讀到小說，內容提及當年林炳文殉難時23歲，林炳文的太太林羅順妹懷孕，帶著遺腹子傷心離開大陸北京傷心地，林炳文死得不明不白，他很心痛，希望研究林炳文故事。
林紅炎指出，祖母林羅順妹守寡60多年，獨力撫養子女，不願多提傷心往事，而祖父林炳文過世時，父親才6歲，家族知道祖父的事蹟不多。
林炳文家族拿出舊照片，並提供林海音著作「城南舊事」，有關叔叔林炳文幫助朝鮮人抗日的記載，指出林炳文於1920年代中期到大陸北京投靠胞兄林煥文，1928年林炳文是北京國際郵局員工，申采浩為了獲取活動經費，林炳文以北京華北物產公司開具偽造郵政匯款，結果被發現逮捕，兩人被害死在大陸大連監獄。
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