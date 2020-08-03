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桃市2行程汰換剩3萬退場最快 goshare取代Ubike激增
桃園市近年全力推動2行程機車汰換降低空汙，從最早全市2行程機車逾20多萬輛，淘汰至今全市2行程機車剩下3萬7千輛，桃園市長鄭文燦今天下午表示，桃園市2行程機車退場速度最快，目前換購和新購電動機車高達7萬1千輛直轄市最多，尤其桃園推動goshare已慢慢取代Ubike，龜山、青埔使用率大幅成長。
桃園市過去烏賊機車以2行程機車排放細懸浮微粒最嚴重，自8年前大力推動換購程最新環保機車或電動機車、電動2輪車，如今2行程機車剩下約3萬7千輛，鄭文燦說，剩下的2行程機車不是忘記就是牌照很久未用，遠比其他直轄市少，市府鼓勵換購和新購電動機車數量也很大。
市府環保局表示，桃園已不再補助汰換2行程機車換購，市府今年編列1.3億元補助汰換環保1到4期機車，每輛車補助9千元，民眾申請踴躍，目前補助1萬5千輛額度已滿，今年不再補助，尚有新購電動機車補助6千元和補購小輕型電機補助3千元，全市至今已換新購電動機車達7萬1千輛，全台最高。
鄭文燦表示，桃園為提升空氣品質、降低空汙，大力推動換購或新購電動機車，目前全市1千個電動機車充電站，換電池站到處都有，尤其推動goshare已慢慢取代Ubike，很多民眾goshare1天用10次很普遍，周轉率很高。
市府交通局表示，目前全桃園goshare有1千輛Gogoro電動機車在跑，適用在桃園、中壢、龜山、蘆竹、八德、平鎮6區借還車，使用率很高，未來為提升市區空氣品質，將繼續推廣民眾使用電動機車。
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