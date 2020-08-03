桃園小小軌道推廣員 破天荒帶孩子進工區看捷運施作

桃園軌道願景館去年暑假舉辦「小小軌道推廣員」認證，培養軌道迷成為推廣志工，今天舉辦年第2屆「小小軌道推廣員」認證之「三心六線‧捷伴軌道探索日」活動，更破天荒帶領學員們走進工區，近距離了解桃園捷運綠線高架路段的工程施作。

桃園市政府捷運工程局表示，「三心六線‧捷伴軌道探索日」活動在7月10日開放網路報名當天，短短10分鐘就已額滿，民眾相當踴躍。活動分別在今天及8月10日舉辦，該次特別選在周一軌道願景館的休館日舉辦，讓家長及孩子能獨享封館體驗樂趣、無限次搭乘小火車、體驗機捷一日車長、狂玩軌道劇院挑戰賽等館內設施。

這次活動最特別的是，帶領家長和孩子們到桃園捷運綠線高架段工區實地參訪，由施工單位大陸工程公司針對捷運綠線分為高架及地下段工程做概述，另外，在安全原則下，學員能近距離認識八德區建德路上高架橋梁施做的工序，搶先看即將完成的捷運綠線「第一跨橋面版」，深入瞭解高架橋型的減量原則，得知高架橋墩得先打樁深入地下30公尺才能繼續往上施作等，眾人也在工區裡留下歷史性的合照。

來自土城的小朋友林玟妡說，從來不知道捷運工作這麼辛苦，進去工地參觀後才知道；陪孩子參與活動的謝爸爸表示，從這個活動裡得到完整的軌道資訊，原來桃園自己蓋的綠線長這樣，施工圍籬內的工作那麼複雜，更直呼工程人員辛苦了；來自新北永和的小朋友周楷勛則頻頻呼喊「好酷」。