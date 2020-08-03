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為紓解塞車 桃園八德延平路延伸和強路新闢道路通車
為滿足桃園及八德道路系統龐大的交通需求，桃園市政府規畫於桃園區延平路穿越國道2號打通至八德區桃46線和平路，工程分為3期施作，這次為延平路打通至和平路的第2期，今舉行通車典禮，未來3期工程完工後，可有效紓緩桃園、八德塞車狀況，完善地區交通路網。
「延平路（國道2號南側）延伸至和強路道路新闢工程」工程分為3期施作，第1期為桃園區樹仁三街至國道2號北側，目前正在施工中，第2期為延平路打通至和平路，第3期是八德區和強路至八德區和平路，還在設計中，今天為第2期、延平路延伸至和強路道路新闢工程的通車典禮。
工務局指出，新闢道路長約1140公尺、路寬20公尺，斥資總經費約7億8千多萬元。其中規畫雙向共4車道，兩側的人行空間舒適，將規畫灌木植栽景觀綠帶，營造出路段特質與環境美感，另外，因地處易淹水潛勢，設置擋土牆及路燈照明設備等，並於道路下方設置排水箱涵，有助於解決淹水問題。
桃園市長鄭文燦表示，目前桃園捷運綠線已全面動工，延平路打通至和平路，將成為捷運綠線施工期間重要的南北替代道路，未來3期工程完工後，可有效紓緩桃園、八德塞車狀況，完善地區交通路網網。
工務局補充，桃園市自升格以來，為提升道路水準及用路品質，進行一系列路平、路暢改善工程，透過「開瓶計畫」，已完成八德區多條道路拓寬及瓶頸打通，包括縣道110乙八德區福德一路道路改善拓寬工程、茄苳路旁計畫道路改善工程、長興路360巷水利設施改善工程、忠勇街424巷、永興街至高城八街打通工程等10多條道路打通及改善，讓民眾能有更舒適便捷的道路。
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