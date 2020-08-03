桃市涵洞道路豪雨積水1米 小貨車司機淹水棄車惹民怨

桃園市今天上午到中午一陣豪大雨，大園區中正東路一段840巷往埔心小型工業區的國2地下道涵洞，又再度積水大約100公分、超過1 個人腰部，積水無法渲洩，涵洞癱瘓無法通行，甚至1輛小貨車行經淹水超過駕駛座拋錨水中，徐姓居民不滿指出，該涵洞每逢大雨就積水難行，問題存在不知幾年了，市府卻遲未改善，引起民怨。

桃園市消防局、警方據報今天中午前往中正東路一段840巷往埔心小型工業區的國2涵洞前、積水過腰，立即派人警戒，1輛小貨車卡在涵洞前拋錨動彈不得，司機不知去向，大園區公所立即派員正在利用抽水馬達加速排水，防範居民人車涉水危險。