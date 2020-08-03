為2020台灣設計展宣傳 林智堅首站參訪Gogoro
新竹市長林智堅今天與桃園市長鄭文燦前往睿能創意公司參訪，從桃園市啟動「設計力，請你幫幫忙」5天4夜全國走透透行程為2020台灣設計展宣傳，盼透過設計力導入讓產品更具價值。
林智堅說，2020台灣設計展10月1日到11日將在新竹市展開，市府全國宣傳首站就選擇桃園市，桃園市和新竹市有共同的生活圈，桃園市在鄭文燦的領導下脫胎換骨，整體的城市人口結構越來越年輕，更透過亞洲矽谷計畫朝著科技城市發展，和新竹市緊緊相依。
林智堅表示，被譽為是台灣企業界獨角獸的睿能創意（Gogoro）公司，從設計、研發、製造、行銷都是MIT，也是台灣之光，符合台灣設計展，透過設計力的導入，讓產品更有價值的精神。
林智堅指出，新竹市政府這幾年透過設計力的導入，除了讓公共建設更加便民、受歡迎外，也改變整座城市的樣貌，讓城市景觀更具美學，這是台灣的競爭力。市府也藉由設計展前到全國各地走透透尋找設計力的方式，邀請大家「Check in新竹-人來風」。
鄭文燦說，Gogoro是未來的獨角獸新創企業，在電動機車的領域創造了智慧生活與智慧移動的代表作，是具有設計感、時尚感的企業。他認為，把設計力融合在產品當中，讓生活處處充滿美學經驗是設計的價值，也可以讓產品跟城市及人更融洽。
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