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怕等不到！18歲肌萎症女生想穿婚紗 在地業者替圓夢

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹在地的婚紗品牌京華攝影集團劉姓特助得知萱萱的情況，決定免費幫忙圓夢，日前帶著公司同事邀約萱萱與媽媽，來場華麗的「婚紗輕旅行」。圖／京華攝影集團提供
新竹在地的婚紗品牌京華攝影集團劉姓特助得知萱萱的情況，決定免費幫忙圓夢，日前帶著公司同事邀約萱萱與媽媽，來場華麗的「婚紗輕旅行」。圖／京華攝影集團提供

一名女子萱萱（化名）罹患脊隨性肌肉萎縮症，從小就被醫生宣判生命恐僅有短暫的20、30年，今年高中畢業的萱萱一直有個夢，希望和媽媽一起穿上美麗的婚紗禮服；新竹在地婚紗業京華攝影集團得知母女情況，日前邀約兩人來場「婚紗輕旅行」，免費幫忙圓夢，希望讓母女感受社會的溫暖。

據悉，萱萱出生於單親家庭，1歲發病後就和媽媽在自家6坪大的空間打造烘焙坊，藉由販售簡單的點心維持生計，除了做烘焙，媽媽還得一人打理萱萱的日常生活及課業，一般人拍婚紗是正常簡單不過的事，對萱萱而言卻是遙不可及的夢想。

新竹在地的婚紗品牌京華攝影集團劉姓特助得知萱萱的情況，決定免費幫忙圓夢，日前帶著公司同事邀約萱萱與媽媽，來場華麗的「婚紗輕旅行」，記錄兩人一生勇敢向前的璀璨歲月，從當天的拍攝服裝、造型設計，都是出自於萱萱的想法。拍攝結束後，萱萱也向多年陪伴在身邊的媽媽獻上最真情的告白，穿著夢幻婚紗的母女，在幸福圓夢的同時，也為彼此獻上最深情的擁抱。

華攝影集團的劉特助說，近年來公司皆有提撥季度預算來做社會回饋的服務，希望能溫暖每一個角落，也表示很歡迎有需要的團體向京華做洽詢。

新竹在地的婚紗品牌京華攝影集團劉姓特助得知萱萱的情況，決定免費幫忙圓夢，日前帶著公司同事邀約萱萱與媽媽，來場華麗的「婚紗輕旅行」。圖／京華攝影集團提供
新竹在地的婚紗品牌京華攝影集團劉姓特助得知萱萱的情況，決定免費幫忙圓夢，日前帶著公司同事邀約萱萱與媽媽，來場華麗的「婚紗輕旅行」。圖／京華攝影集團提供

婚紗 攝影

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