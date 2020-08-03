桃園市八德區部分路段積水15公分 警方籲小心行車

颱風哈格比帶來豐沛的雨量，桃園市八德區部分路段在今天中午出現積水的現象，警方除了緊急擺設交通錐也加派人手進行交通疏導，同時也通知負責單位，呼籲民眾雨天小心行車。

中央氣象局表示，颱風哈格比仍有持續增強趨勢，目前暴風圈已進入東北部及北部海面，上半天將為桃園以北帶來明顯雨勢，中南部則受到西南風影響，也有局部大雨。

桃園市警局八德分局表示，受到哈格比的影響，導致八德區的長興路、新興路口，以及建國路與同和路口段，出現積水約15公分的現象，因颱風帶來的大雨，四維及廣興派出所巡邏員警經過發現後，立即擺設交通錐進行區隔，並加派員警冒雨進行指揮管制。

八德分局表示，在中午12時許路面出現積水情況，轄區警方已緊急擺放交通錐管制路段，並將警車停放周邊以警示用路人維護安全，同時也會視狀況通報八德區公所工務課等單位到場協助，警方也提醒用路人，雨天行車要放慢速度，注意安全以免釀災。