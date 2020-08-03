被問是否接班桃園市 林智堅：相信鄭文燦有其規劃

新竹市長林智堅今天前往睿能創意公司參訪，對於外傳他可能接班桃園市，林智堅說他對新竹市民有承諾，至於未來的事老天爺自有安排。桃園市長鄭文燦則表示，林智堅做什麼工作都會很突出。

林智堅上午與鄭文燦，一起前往睿能創意（Gogoro）公司舉辦「設計力，請你幫幫忙」宣傳活動後，對於媒體詢問，外傳他被點名可能挑戰台北市或桃園市長，林智堅說，鄭文燦這幾年在桃園市的施政得到市民支持，更是全台第一名的市長，相信鄭文燦在接班人選上一定有其規劃與布局。

林智堅指出，至於自己的部分，因為對新竹市民有承諾，新竹市也是他的故鄉，在擔任新竹市長期間，希望將所有的努力投入在新竹市，那至於未來的事情，他說「老天爺自有安排。」

記者詢問鄭文燦，林智堅是否為桃園市長的好人選，鄭文燦表示，林智堅是很棒的市長，能夠把城市的魅力、實力都展現出來，相信無論做什麼工作都會很突出。

記者又追問，對於涉及陽明山地目變更案的立法委員趙正宇以新台幣100萬元交保並限制出境，鄭文燦表示，北檢已經提出抗告，他不做評論。