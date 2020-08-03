為設計展暖身 林智堅率隊環島取經

台灣設計展將於10月在新竹市舉行，新竹市長林智堅今天率團隊展開5天環島行程，安排拜訪縣市首長與取材設計力，以提升此次活動的規劃能量。

新竹市政府表示，為籌備10月1日至11日在新竹市登場的台灣設計展，林智堅啟動「設計力，請你幫幫忙」5天環島行程，今天從新竹市政府前出發。

林智堅出發前表示，為了打造更好的設計展，新竹市府團隊啟動環島取經之旅，一路上將收集透過設計力增加競爭力的各地產業，也將與縣、市政府交流以設計力打造的觀光文化。

林智堅指出，此次環島5天將拜訪桃園市等縣市，並邀請當地首長成為台灣設計展在新竹的夥伴，打造集全台之美的台灣設計展。

新竹市政府提供新聞資料指出，「2020台灣設計展在新竹」以「Check in新竹-人來風」為主題，將從數位科技、城市設計、都市創新和生活產業等多面向切入，打造「整座城市都是展場」地景式展區，展覽除了科技產業、生活產業相關設計，也包括歷史、人物、教育、工藝、料理等主題。