為設計展暖身 林智堅率隊環島訪六縣市取經

為籌備今年10月1日至11日的「2020台灣設計展在新竹」，市長林智堅今率市府團隊、新竹科學園區代表啟動「設計力，請你幫幫忙」五天環島行程，從竹市府出發，連訪七縣市取材全台百工百業設計力。

五天的環島行程，林智堅將拜訪桃園市、嘉義縣市、台南市、屏東縣及台東縣六縣市。他說，為打造更好的設計展，市府團隊啟動環島取經之旅，一路上將收集透過設計力增加兢爭力的各地產業，也將與其他縣市府交流，以設計力打造的觀光文化，五天都將以社群直播。

市府指出，2020台灣設計展在新竹以「Check in新竹-人來風」為主題，將從數位科技、城市設計、都市創新和生活產業等多面向切入，採「整座城市都是展場」地景式展區，，展覽面向多元，除科技產業、生活產業相關設計，也橫括歷史、人物、教育、工藝、料理等主題。

產發處介紹，展覽將以新竹公園為主展場，展區包含風livehouse、玻璃工藝館、體育館、動物園、孔廟等，第二主展區為舊城區，影像博物館、美術館將是主要據點，此外，也將拉出新竹公園至舊城區之間2公里的步行路徑，市府近幾年將設計導入城市建設，各建築也將成為設計展的一部分，火車站、站前圓形廣場、州圖都是本次展覽範圍。

林智堅預計今赴桃園市與市長鄭文燦合體，參訪GOGORO設計研究室，取經產業設計力，明天赴嘉義縣與縣長翁章梁一同拜訪棒棒積木飯店，感受嘉義文創設計力，週三與市長黃偉哲於台南安平港共同出海，感受台南的觀光設計力，周四則赴屏東縣與縣長潘孟安拜訪台灣少見的巧克力農產加工業TC巧鋪，最終站將訪台東縣與縣長饒慶鈴共赴熱氣球高空之旅。

另外，由於新竹科學園區是全台經濟力的重要指標，旅程也邀請竹科代表與市府團隊同行，蒐集台灣各地的美好，邀請高消費力園區人一起深入體驗台灣之美，也促進經濟振興，為國旅熱推波助瀾再加溫。