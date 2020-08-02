竹科竹南基地 標售13筆土地

苗栗縣政府標售「竹科竹南基地周邊地區特定區」土地，以3800萬元標出270多坪住宅區，溢價比率1.69%，第2次9月24日開標，可能吸引更多投標。

「竹科竹南基地周邊地區特定區」區段徵收開發案土地標售，共13筆土地、約5440坪，包括2筆科技商務專用區、11筆住宅區土地，7月30日第1次開標，第8標的第1種住宅區土地有1家建設公司投標，面積915.07平方公尺，標售單價每坪13萬5千元，底價約3737萬元，決標3800萬元。

竹科竹南基地開發案土地標售第1次開標，13標僅有1標1家投標，地政處長陳錦珠說，標售案6月23日才公告，台積電在竹科竹南基地周邊興建先進封測廠，7月1日動工，開標前詢問度相當高，研判許多觀望企業或建商需要較長的時間準備，第1次來不及進場投標。

此次決標的第8標是距離台積電先進封測廠最近的方正基地，投標建商已經評估多時，地政處後續持續看好台積電竹南設廠效應，第2次開標9月24日、第3次11月，有2筆科技商務專用區，每筆面積各約616坪，另有10筆住宅區土地，最大一筆面積約1800坪，單價每坪20萬元。

陳錦珠認為第2次投標應該會更踴躍，地政處至少半年後才會評估調整標售底價，相關資訊可在地政處網站查詢。