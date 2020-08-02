X-park水族館8月7日開幕先揭面紗 入場5千估20萬排隊超夯

台灣首座X-park八景島水族館8月7日在桃園市青埔開幕營運! X-park開放民眾上網購票之外，近日陸續開放旅行社、媒體及各大機關人士免費參觀「嘗試性營運促銷」，參觀人潮爆滿，看到「福爾摩沙」超大魚缸的魚群蜂集時忍住不「哇！」。

桃園市府觀旅局長楊勝評今天下午表示，X-park八景島水族館為台灣今年下半年最新型景點，X-park開幕後，初步管制每天參觀5000人次，目前準備參觀人潮估計多達20萬人，可預見X-park八景島水族館為今年下半年最熱景點。

日本八景島海島樂團開設的第一個分館位於桃園青埔高鐵特區，台灣X-park八景島水族館隨著開放媒體、旅行社及各大機關團體人士參觀，「神秘面紗」逐漸打開，佔地4500坪，4層樓透明觀景窗，室內與戶外13個展區，約420種生物供人觀賞。

X-park從2樓入口進入「福爾摩沙」超大魚缸的魟魚及鯊魚、魚群進入眼簾，還有「深海尋秘」引進全台首見的高腳蟹、大王具足蟲等深海生物，「癒見水母」有各種樣態不一的水母，宛如進入水母奇幻世界，「企鵝奇遇」首次登台麥哲倫企鵝表演，「Xcafe by PRONTO」可一邊享受餐飲、一邊欣賞企鵝飛行姿態。