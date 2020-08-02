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苗栗豐富站曲線改善工程 2列次區間車將延誤
台鐵局表示，8月15日晚上11時55分至16日上午6時30分，將進行「苗栗縣豐富站東線曲線改善工程」，施工期間將影響2列次區間車各約5至15分鐘，旅客乘車前可先至台鐵局官方網站、台鐵e訂通APP查詢列車延誤資訊，或留意車站公告，便於預作安排行程，各車站亦會加強播音告知資訊。
為配合交通部推動「台鐵成功追分段鐵路雙軌化新建工程」，台鐵局專案工程處台中施工隊辦理「豐富站東線曲線改善工程」，台鐵局說，完工後列車通過速度將由原本時速110公里，提升至時速130公里，並提升整體軌道安全及旅客乘車穩定舒適度。
施工時間共計影響豐富站2列次區間車，分別是2103次區間車，新竹開往嘉義，於竹南上午5時28往苗栗上午5時43分間稍有延誤。另外，2144次區間車，彰化開往基隆，於苗栗上午6時19分往竹南6時34分間稍有延誤。
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