苦花潭交通管制第一個假日 看見遊客的配合

今年夏天爆紅的秘境苗栗縣南庄鄉苦花潭瀑布，警方7月29日起在入口處周邊道路實施交通管制，昨天第1個假日，遊客相當配合，車子停進鹿場部落停車場，甚至還有3、4名年輕人回程沿途撿拾垃圾，苗栗縣議員楊文昌等人期待部落、遊客「雙贏」。

風美溪苦花潭瀑布今夏吸引大批遊客，一度造成隨地停車及垃圾泛濫亂象，苗栗縣警局頭份分局依道路交通管理處罰條例，7月29日公告交通管制事宜，每天上午6點到晚上8點，風美聯絡道路0.9公里至1.1公里禁止臨時停車，苗21線與風美聯絡道路口至風美聯絡道1公里處，除當地住戶及進出務農者外，禁止車輛進出。

警方說，除消防車、救護車、警備車、工程救險車外，違反交通管制者，依道路交通管理處罰條例可處900元到1800元罰鍰。