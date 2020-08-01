快訊

染疫比利時籍工程師三月檢疫即喪失嗅味覺 指揮中心：恐當時已感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

平鎮蜜蜂集體死亡 農業局：與登革熱消毒無直接關係

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市平鎮區東龍路一處養蜂場7月9日傳出蜜蜂集體死亡，場內共53個蜂箱、200多萬隻蜜蜂遭毒死。圖／民眾提供
桃園市平鎮區東龍路一處養蜂場7月9日傳出蜜蜂集體死亡，場內共53個蜂箱、200多萬隻蜜蜂遭毒死。圖／民眾提供

桃園市平鎮區東龍路一處養蜂場7月9日傳出蜜蜂集體死亡，場內共53個蜂箱、200多萬隻蜜蜂遭毒死，遺留的蜂巢片、蜂蠟也因染毒而無法用，損失約30多萬元，已報警處理。農業局今天回應，此事與登革熱防治消毒無直接關係。

養蜂人羅新立表示，自己在龍潭、平鎮分5地飼養「西方蜂」，有343個蜂箱，為桃園市南區最大養殖蜂場。上月9日清晨整理蜂場時，發現蜂群竟全數死亡，蜂場附近沒有種植經濟作物，應非噴灑農藥導致，且距離民宅有段距離，懷疑蜂箱遭人故意下毒

農業局表示，當日派員前往關心，蜜蜂樣本經送往苗栗改良場鑑定後，報告指出蜜蜂接受到阿巴汀及芬普尼直接毒害，且蜜蜂死亡聚集在蜂箱周邊，懷疑有人蓄意噴藥毒害；也強調，桃園市登革熱防治消毒自上個月23日開始，所使用的藥劑與蜜蜂樣本檢出的藥劑不同，且消毒前也會事先公告，與此事無直接關係。

蜜蜂 登革熱 下毒

延伸閱讀

桃園本土登革熱擴大 確診增至13例

桃園長安里本土登革熱群聚擴大 還有一例感染源不明

桃園本土登革熱群聚擴大 確診病例增至13人

路樹砸死女騎士 新北農業局判賠335萬元

相關新聞

4萬4千份桃園夜市券採上網登記抽籤 民憂又變邊緣人

振興三倍券上路，桃園市政府加碼推出200元三倍券兌換400元桃園夜市券活動，上月17日開跑為期10天活動回響熱烈，限量6...

平鎮蜜蜂集體死亡 農業局：與登革熱消毒無直接關係

桃園市平鎮區東龍路一處養蜂場7月9日傳出蜜蜂集體死亡，場內共53個蜂箱、200多萬隻蜜蜂遭毒死，遺留的蜂巢片、蜂蠟也因染...

慶關公聖誕 「大溪大禧」31社頭遶境揭幕

桃園市大溪區地方盛事「大溪大禧」每年農曆六月廿四在「大溪普濟堂關聖帝君聖誕」前兩周開始，舉辦活動為期13天的系列活動，今...

影／苗28線施工路段 遭批像「像開刀後縫合」的馬路

苗栗市與西湖鄉往來的苗28線道路最近施工辦理道路邊坡改善工程，但引發地方居民顧先生不滿，向聯合報投訴施工路段「像開刀後縫...

影／老農被石虎咬走50隻雞 仍樂於參與友善石虎計畫

苗栗縣政府與林務局新竹林區管理處合作推出友善石虎生態給付計畫，去年首度在通霄鎮試辦，今年更擴大到西湖鄉、苑裡鎮，養禽戶如...

竹圍漁港消費滿額送環保清潔品 中油加碼振興吸人潮

振興三倍券7月中上路，農遊券也接力開放使用，由於使用期間只有60天，不僅農會超市受惠，漁港魚貨直銷中心業績也有顯著成長，...

竹市府表揚模範父親 林智堅牽百歲人瑞曾謙誠上台表揚

新竹市政府今天在建功高中大禮堂表揚全市161名模範父親，其中最高齡的百歲人瑞曾謙誠育有9名子女，市長林智堅緊握曾的手一起...

桃園21條樂活巴 今起轉型收費公車

桃園市免費公車「樂活巴」日前受疫情影響已裁撤30條路線，市府交通局考量民眾需求、有效運用公共運輸資源，今天起再將21條路...

桃園YouBike 持續推動1.0版

台北市規畫將全市YouBike汰換為2.0，桃園市是否跟進昨天在市議會引起話題，市府交通局長劉慶豐說，台北採用2.0因有...

「客戲一夏」結訓 數百學童登台試身手

「客戲一夏」客家暑期戲曲研習營昨天在苗栗縣文化觀光局中正堂舉辦結訓典禮及成果發表，10所國小數百名學童輪番演出孝女尋寶、...

竹縣身障中心開幕 現場辦走秀

新竹縣身心障礙福利服務中心昨天開幕，由錸德文教基金會營運管理，以身障、樂齡者共融於社區為主軸，規畫在地照護創新場域模式，...

Check in新竹-人來風 台灣設計展主題公布

台灣設計展10月1日至11日首次在新竹市舉辦，將在舊城區規畫2公里展區，市長林智堅昨赴經濟部與部長王美花公布展覽主題「C...

熱門新聞

曾文水庫蓄水量剩2成4憂缺水？ 南水局提醒：要防汛了

亞洲僅3名罕病童她家有2個 超強越南媽媽需要洗澡輔具

何時重啟小三通？楊鎮浯：疫情可控、配套無虞才可能

4萬4千份桃園夜市券採上網登記抽籤 民憂又變邊緣人

中彰校長布達 中一中首位校友校長

李登輝認養多重障礙女孩已病逝 敏道家園：在天堂相會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。