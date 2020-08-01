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平鎮蜜蜂集體死亡 農業局：與登革熱消毒無直接關係
桃園市平鎮區東龍路一處養蜂場7月9日傳出蜜蜂集體死亡，場內共53個蜂箱、200多萬隻蜜蜂遭毒死，遺留的蜂巢片、蜂蠟也因染毒而無法用，損失約30多萬元，已報警處理。農業局今天回應，此事與登革熱防治消毒無直接關係。
養蜂人羅新立表示，自己在龍潭、平鎮分5地飼養「西方蜂」，有343個蜂箱，為桃園市南區最大養殖蜂場。上月9日清晨整理蜂場時，發現蜂群竟全數死亡，蜂場附近沒有種植經濟作物，應非噴灑農藥導致，且距離民宅有段距離，懷疑蜂箱遭人故意下毒。
農業局表示，當日派員前往關心，蜜蜂樣本經送往苗栗改良場鑑定後，報告指出蜜蜂接受到阿巴汀及芬普尼直接毒害，且蜜蜂死亡聚集在蜂箱周邊，懷疑有人蓄意噴藥毒害；也強調，桃園市登革熱防治消毒自上個月23日開始，所使用的藥劑與蜜蜂樣本檢出的藥劑不同，且消毒前也會事先公告，與此事無直接關係。
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