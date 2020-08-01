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慶關公聖誕　「大溪大禧」31社頭遶境揭幕

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦與飛龍團、傳統藝陣神牛、大算盤等大溪31個各具特色的社頭領隊繞境。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦與飛龍團、傳統藝陣神牛、大算盤等大溪31個各具特色的社頭領隊繞境。記者高宇震／攝影

桃園市大溪區地方盛事「大溪大禧」每年農曆六月廿四在「大溪普濟堂關聖帝君聖誕」前兩周開始，舉辦活動為期13天的系列活動，今天於普濟堂前舉行「與神同巡」揭幕，由桃園市長鄭文燦與大溪31社頭帶領遶境。今年除了各式印有Ｑ版關公的文創商品，也特別推出線上遶境互動體驗「關公online！」，讓民眾透過網路，也能感受到祝福。

下午舉行「與神同巡」揭幕，由鄭文燦發送印有Ｑ版關公文創旗幟，受民眾熱烈歡迎，隨後與飛龍團、傳統藝陣神牛、大算盤等大溪31個各具特色的社頭領隊遶境。接續「金喜大廟市」開市及入夜後的「大溪霹靂夜」，活動最後高潮將於8月13日(農曆六月廿四)舉行關聖帝君聖誕慶典及遶境。

鄭文燦指出，農曆6月24日是關聖帝君聖誕，已成為大溪人的第二個過年，此時大溪普濟堂依例都會舉辦祝壽及遶境活動，約有30個在地社頭參與，是一個延續百年的傳統活動，市府將該活動擴大舉辦，打造成為深具文化魅力的慶典，吸引更多遊客共襄盛舉，未來也將研議增添更多跨國文化交流，打造大溪大禧成為指標性的國際藝文活動。

活動今年邀請設計師廖小子廖俊裕擔綱主視覺設計，設計的圖像將整座城市代表元素如普濟堂、眾神將、神獸收進關聖帝君的盔甲戰袍中，也延伸應用於各式周邊商品和立體書出版。另外，與在地品牌合作推出「平安福袋」計畫，收攏拜拜的宗教禮俗，包含平安麵線、壽桃造型糕點以及超人氣大溪大禧平安符、平安粥等，也首度攜手經典台味品牌「維大力」，推出印有Q版的關公世界大溪大禧聯名汽水。

另外，「關公online！」線上遶境互動體驗也是今連亮點，由插畫家廖國成繪製遶境行經的大溪山城、農田與老街等路線，模擬關公日常生活的忙碌情境，搭配線上許願祈褔、或是加入遶境隊伍等選項，讓大眾即時互動，讓世界都能透過網路，感受到祝福。

桃園市長鄭文燦與飛龍團、傳統藝陣神牛、大算盤等大溪31個各具特色的社頭領隊繞境。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦與飛龍團、傳統藝陣神牛、大算盤等大溪31個各具特色的社頭領隊繞境。記者高宇震／攝影
桃園市大溪區地方盛事「大溪大禧」今天於普濟堂前揭幕。記者高宇震／攝影
桃園市大溪區地方盛事「大溪大禧」今天於普濟堂前揭幕。記者高宇震／攝影

遶境 關公 鄭文燦

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