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八德警聯手環保局抓改裝車 6輛機車噪音超標將開罰

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園八德警分局昨晚配合環保局在長興路、建德路及興仁夜市一帶的改裝車出沒熱點，執行取締改裝噪音車輛勤務，經環保局現場檢測有6輛機車噪音超標，都將依法開罰。圖／八德警方提供
桃園八德警分局昨晚配合環保局在長興路、建德路及興仁夜市一帶的改裝車出沒熱點，執行取締改裝噪音車輛勤務，經環保局現場檢測有6輛機車噪音超標，都將依法開罰。圖／八德警方提供

遏止改裝噪音車上路擾民，桃園八德警分局昨晚配合環保局在長興路、建德路及興仁夜市一帶的改裝車出沒熱點，執行取締改裝噪音車輛勤務。一個晚上攔到20輛改裝車輛，經環保局現場檢測有6輛機車噪音超標，將制單裁罰，超標車輛也須在期限內至環保局複檢。

八德警方指出，暑假到來，為防制青少年不良駕車行為，近月加強取締酒駕、闖紅燈、超速、違規停車等違規樣態，針對民眾最常陳情的改裝噪音車輛，也納入取締執法重點。昨晚突襲攔查，以噪音檢測揪出6輛違規改裝車。

八德警方統計，今年7個月下來已攔查取締119輛現場檢測超標違規的噪音車輛，另也通報近2500輛違規改裝噪音車召回檢驗、裁罰，以防制深夜噪音車輛擾人清夢，還給民眾安寧清淨的生活環境。

桃園八德警分局昨晚配合環保局在長興路、建德路及興仁夜市一帶的改裝車出沒熱點，執行取締改裝噪音車輛勤務，經環保局現場檢測有6輛機車噪音超標，都將依法開罰。圖／八德警方提供
桃園八德警分局昨晚配合環保局在長興路、建德路及興仁夜市一帶的改裝車出沒熱點，執行取締改裝噪音車輛勤務，經環保局現場檢測有6輛機車噪音超標，都將依法開罰。圖／八德警方提供
桃園八德警分局昨晚配合環保局在長興路、建德路及興仁夜市一帶的改裝車出沒熱點，執行取締改裝噪音車輛勤務，經環保局現場檢測有6輛機車噪音超標，都將依法開罰。圖／八德警方提供
桃園八德警分局昨晚配合環保局在長興路、建德路及興仁夜市一帶的改裝車出沒熱點，執行取締改裝噪音車輛勤務，經環保局現場檢測有6輛機車噪音超標，都將依法開罰。圖／八德警方提供
桃園八德警分局昨晚配合環保局在長興路、建德路及興仁夜市一帶的改裝車出沒熱點，執行取締改裝噪音車輛勤務，經環保局現場檢測有6輛機車噪音超標，都將依法開罰。圖／八德警方提供
桃園八德警分局昨晚配合環保局在長興路、建德路及興仁夜市一帶的改裝車出沒熱點，執行取締改裝噪音車輛勤務，經環保局現場檢測有6輛機車噪音超標，都將依法開罰。圖／八德警方提供

噪音 超標 酒駕

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