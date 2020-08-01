化解爭議 桃市祭電動汽車充電設備補助、擬注意事項

環保意識抬頭，電動汽車是未來趨勢車種，但部分公寓大廈住戶欲裝充電設備，卻遭管委會以憂心用電負擔、公安風險等理由打回票，衍生爭議。桃園市建管處注意到此現象，今年首度在公寓大廈公用設施補助辦法增列「電動汽車能源補充設施」項目，每個社區最多補助5萬元，建管處也將於年底前訂定設置注意事項，化解社區疑慮。

市議員彭俊豪說，現在的新建大樓依法規須預留電動車輛充電設備裝設空間，且要留設電動車能源補充設施管線，但屋齡稍微老一點的大樓並無此設計。他接獲陳情發現，即便住戶願意負擔裝設費用與電費，但管委會普遍對施作充電設備工法不了解，也擔心會增加公共電費支出，甚至認為會有自燃風險而拒絕，他要求建管處居中協助。

市府建管處長邱英哲說，為提升環保意識、達成節能減碳，環保局已有提供補助電動二輪車充電設施補助，每座上限1萬元。建管處避免重複補助，決定今年新增電動汽車能源補充設施補助項目，經訪價平均造價10萬元，因此補助公寓大廈裝設50%經費，最高上限5萬元，透過補助提高社區裝設意願，方便擁有電動汽車的住戶能就近充電。

邱也提到，一般新建案作法是在公共車位區設置電動汽車充電座，須憑卡啟動，再視用電多寡支付電費，避免增加公共電費支出。

「若管委會或住戶對裝設充電設備有疑慮，歡迎向建管處洽詢」，邱英哲說，建管處將邀請專家技術人員提供諮詢，也可現勘協助評估現場狀況、說明安置位置、安裝方式等，建議可以獨立電表方式計費，訂定出收費方式，讓住戶或是訪客都能使用。

桃園市公寓大廈共用部分維護修繕補助辦法執行計畫7月受理申請，提供6大項補助，如修繕、增設電梯、設置防水閘門、環境消毒等，總經費4千多萬元，已用掉2成，新增的電動汽車能源補充設施補助雖還沒「開張」，但已有管委會與住戶來洽詢。

邱英哲表示，為讓管委會與住戶更了解裝設電動汽車能源補充設施原則，正與業界、專家等人員研議擬定注意事項，讓有興趣的社區能參考研究，也避免溝通不良問題，預計今年內完成。