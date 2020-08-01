疫情後苗栗首場台日交流 直播長野線上音樂會

新冠肺炎疫情衝擊國際旅遊，苗栗縣文化觀光局今天在三義勝興車站旁廣場舉辦活動，特別直播日本長野縣的線上音樂會，呈現日本音樂、美景，成為疫情後首場台日文化交流活動。

苗栗三義與日本長野縣輕井澤擁有相近的鐵道文化、木雕產業及農產特色，在縣府輔導下，三義鄉公所107年與日本輕井澤觀光協會簽署文化教育觀光合作意向書，搭起台日兩地友好橋梁，三義舊山線鐵道自行車並與長野「信濃鐵道社」簽署票券互惠協議，嘉惠雙方往來遊客，不過相關交流活動，受到今年新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，幾乎中斷。

為延續雙方友好關係，農委會、苗栗縣政府文化觀光局、三義鄉公所與舊山線休閒農業區推動發展協會今天在三義勝興車站旁廣場舉辦「2020豐收食節穿梭山野」活動，特別納入在日本長野縣知名景點善光寺舉辦的音樂會節目，透過無時差線上直播方式，同步轉播長野縣的音樂與美景。

苗栗縣長徐耀昌出席活動時表示，國際間新冠肺炎疫情仍緊繃，大家無法出國旅遊，這次與日本長野縣共同舉辦音樂會，可以讓民眾到苗栗遊玩時，也欣賞到日本的美景、美藝與表演，可說是另類的「望梅止渴」。

舊山線鐵道自行車營運廠商游志勇指出，日本長野縣此次提供日本長野縣來回雙人機票加飯店，以及觀光列車的招待券，總共3組（每組2人）名額，提供遊客抽獎，使用期限到明年底，讓台灣民眾暢遊三義後，也能在疫情過後前往日本長野旅遊。

長野縣在台連繫窗口代表陳劭瑜表示，世界各地正遭受前所未有的打擊，身處在與病毒共存的社會中，如何在保有既往模式之下，創造出新的生活方式、社會活動、娛樂方式等，將會是新的世界趨勢，以觀光立縣的長野縣，這次集結縣內一流歌手與音樂家，希望藉由「線上旅行」，讓台灣民眾體驗長野藝文生活特色，發展新的交流型態，並祈求疫情早日平息。