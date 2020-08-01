影／Poli現身桃機 小朋友嗨翻天

「波力 波力 波力 不怕困難危險」波力救援小英雄的卡通主題曲上午迴盪在桃園國際機場，小朋友的尖叫、拍手及唱跳的聲音也同時響起，讓機場入境大廳顯得非常熱鬧，彷彿現場開起演唱會，這是桃園機場公司為了活絡機場， 上午在第二航廈3樓出境大廳舉辦「藝童桃機」歡樂唱跳FUN暑假活動，邀請YOYO家族及卡通明星們一起唱唱跳跳，卡通明星Poli、Amber進場時更是受到巨星般的歡迎，連一旁工作的機場員工也說，下週要帶小孩一起來。

受到新冠肺炎的衝擊，國際機場持續進行的國境管制，但是桃園機場公司為了讓小朋友們在後疫情時代能有個不一樣的暑假，特別推出免費的「藝童桃機」暑假活動，從8月1日起連續4個星期六上午在第二航廈3樓出境大廳，由於今天是第一場，活動還加碼邀請兒童劇團表演機場版的「布萊梅樂隊」，特過表演帶領小朋友認識桃園機場的各項自動化設備。

活動的壓軸是小朋友最喜愛的YOYO家族的草莓姐姐、太陽哥哥、月亮姐姐、梅花鹿哥哥，攜手卡通明星Poli、Amber、阿奇、亞米等跟大家唱唱跳跳，Poli、Amber一出場，後排的爸爸讓小孩坐在肩上，才能看清楚Poli跟Amber，現場約有接近300位大小朋友一起歡樂，連在一旁工作的機場員工都說，下週要帶小孩來同樂。桃園機場公司還安排抽獎活動，獎品包含小朋友喜愛的培樂多黏土、機器戰士TOBOT機器人、爆丸競技場與獨角巨龍等精彩好禮，要讓好朋友們帶回家。