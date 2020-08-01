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影／苗28線施工路段 遭批像「像開刀後縫合」的馬路

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗28線道路施工辦理道路邊坡改善工程，但挨民眾批評道路「像開刀後縫合手術」的馬路，縣府強調工程目前還在施工階段，請鄉親見諒。記者胡蓬生／攝影
苗28線道路施工辦理道路邊坡改善工程，但挨民眾批評道路「像開刀後縫合手術」的馬路，縣府強調工程目前還在施工階段，請鄉親見諒。記者胡蓬生／攝影

苗栗市與西湖鄉往來的苗28線道路最近施工辦理道路邊坡改善工程，但引發地方居民顧先生不滿，向聯合報投訴施工路段「像開刀後縫合」的馬路，不僅比施工前路面更醜，也不安全，對比苗栗市中正路平整，西湖鄉的「爛路品質」簡直讓人氣炸；縣府工務處則強調這項工程還在施工階段，預計9月底完工，暫時造成行車不適請鄉親見諒。

顧姓讀者向本報投訴說，苗28線鄉道3公里處路段最近施工卻漏洞百出，7月26施工完畢路段卻有高低落差，開車、騎車過去根本「像碰碰車」，行車困難且危險，路面不但不平整也未鋪柏油，「像開刀後縫合手術」的馬路！比施工前「路面更醜，也不安全」；他痛批這根本「惡整騎士」和外來單車族，每天上下班行經苗栗市、西湖鄉、通霄鎮的民眾行車安全，誰來把關？

苗栗縣政府工務處副處長詹彩蘋指出，鄉親反映苗28線3公里處的道路邊坡改善案，因工程尚在施工階段，工期至9月30，廠商目前開挖施工，逐段澆灌混擬土與原瀝青不同材質的鋪面，暫時造成行車不舒適感，將等對拉鋼筋及路側擋土牆護欄完成後 ，再辦理路面重新刨封瀝青混凝土，工務處已針對民眾反映情況派員勘查，並針對環境安衛及交通維持督促加強，也要求承商加緊趕工，期盼縮短對鄉親的影響，造成不便及困擾請見諒，感謝鄉親的熱心提醒。

苗28線道路施工辦理道路邊坡改善工程，但挨民眾批評道路「像開刀後縫合手術」的馬路，縣府強調工程目前還在施工階段，請鄉親見諒。記者胡蓬生／攝影
苗28線道路施工辦理道路邊坡改善工程，但挨民眾批評道路「像開刀後縫合手術」的馬路，縣府強調工程目前還在施工階段，請鄉親見諒。記者胡蓬生／攝影

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