影／苗28線施工路段 遭批像「像開刀後縫合」的馬路

苗栗市與西湖鄉往來的苗28線道路最近施工辦理道路邊坡改善工程，但引發地方居民顧先生不滿，向聯合報投訴施工路段「像開刀後縫合」的馬路，不僅比施工前路面更醜，也不安全，對比苗栗市中正路平整，西湖鄉的「爛路品質」簡直讓人氣炸；縣府工務處則強調這項工程還在施工階段，預計9月底完工，暫時造成行車不適請鄉親見諒。

顧姓讀者向本報投訴說，苗28線鄉道3公里處路段最近施工卻漏洞百出，7月26施工完畢路段卻有高低落差，開車、騎車過去根本「像碰碰車」，行車困難且危險，路面不但不平整也未鋪柏油，「像開刀後縫合手術」的馬路！比施工前「路面更醜，也不安全」；他痛批這根本「惡整騎士」和外來單車族，每天上下班行經苗栗市、西湖鄉、通霄鎮的民眾行車安全，誰來把關？