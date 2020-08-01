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4萬4千份桃園夜市券採上網登記抽籤 民憂又變邊緣人

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市政府推出200元三倍券兌換400元桃園夜市券活動，第2波4萬4千份發放方式出爐，民眾8日起至12日可上活動網站登記，最後抽籤決定。圖／桃園市政府提供
桃園市政府推出200元三倍券兌換400元桃園夜市券活動，第2波4萬4千份發放方式出爐，民眾8日起至12日可上活動網站登記，最後抽籤決定。圖／桃園市政府提供

振興三倍券上路，桃園市政府加碼推出200元三倍券兌換400元桃園夜市券活動，上月17日開跑為期10天活動回響熱烈，限量6千份兌換完畢，市長鄭文燦喊出加碼至5萬份，第2波4萬4千份發放方式出爐，民眾8日起至12日可上活動網站登記，預計14日抽籤發簡訊通知中籤者，不少民眾覺得免排隊不錯，但也擔心若中籤率低又變邊緣人。

市府經發局長郭裕信說，為邀請各地遊客體驗桃園夜市庶民美食，促進桃園在地經濟，第2波加碼活動未限桃園市民，只要持有中華民國身分證者皆可上網登錄取得抽籤資格，桃園夜市券可用於桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、龍潭觀光夜市及八德興仁花園夜市，夜市券面額為50元，總共8張400元，方便民眾逛夜市消費。

第2波加碼活動將於8日至12日開放上網登記，民眾至「桃園夜市券」活動網站登錄即可參加抽籤，一組身分證僅可登記一次，至於第1波已領取民眾不可重複登記，系統也會排除已領取者。預計14日進行抽籤後並用簡訊通知中籤者，為分流人潮，15日至19日開放中籤者上網預約領取時間及地點，22日至30日下午4時至晚間9時到夜市兌領。

由於第2波桃園夜市券比照中央部會農遊券、動滋券等發放形式採先上網登記、再抽籤，只要有中華民國身分證者都可登記，就有民眾擔心外縣市民眾都來登記搶領，拉低中籤率，最後恐又成「邊緣人」。

郭裕信認為，兌領桃園夜市券須掏出200元實體三倍券，若住在中南部為了200元特地跑一趟桃園，可能性不大，評估還是以桃園在地或鄰近的雙北、新竹等縣市民眾登記為主，且桃園夜市券為實體券，代表人一定要親自來桃園消費，且有限定預約領取與消費時間，若真的從外縣市遠道而來兌領桃園夜市券，也相當歡迎，或許也會順道至桃園景點消費、留宿桃園，「那桃園夜市券就成功了」，更能振興桃園在地經濟。

桃園市經發局成立「桃園有好市」臉書粉絲團https://www.facebook.com/tygoodmarket/分享各項市場夜市最新消息，並整理桃園夜市券活動問答，若家中長輩小孩沒有手機與電子信箱，其他家人可代為申請，但請留意務必填寫正確身分證字號，兌領時也必須攜帶中籤者身分證與200元三倍券。

市府經發局提醒民眾，登記系統採用身分證末碼分流，身分證末碼為雙號者可於8日及10日登記，末碼為單號者可於9日及11日登記，而8月12日則不限單雙號皆可登記。另外，中籤的幸運者別急著到夜市兌換，之後將開放線上預約系統，民眾於指定時間內選取欲兌換之時間與地點，將大幅減少民眾排隊等候時間，並持續帶動夜市商機。

夜市 身分證

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