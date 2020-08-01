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影／老農被石虎咬走50隻雞 仍樂於參與友善石虎計畫

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府與林務局新竹林區管理處合作推出友善石虎生態給付計畫，上午舉辦今年首場表揚大會，82歲老農張維金(中)4度捕到石虎並通報，被譽為標竿。記者胡蓬生／ 攝影
苗栗縣政府與林務局新竹林區管理處合作推出友善石虎生態給付計畫，上午舉辦今年首場表揚大會，82歲老農張維金(中)4度捕到石虎並通報，被譽為標竿。記者胡蓬生／ 攝影

苗栗縣政府與林務局新竹林區管理處合作推出友善石虎生態給付計畫，去年首度在通霄鎮試辦，今年更擴大到西湖鄉、苑裡鎮，養禽戶如發現石虎入侵，通報及拍攝到石虎都有獎勵金，另外還有友善耕作、自主巡護棲地等獎勵，縣府上午舉辦今年首場表揚大會，其中82歲老農張維金已有近50隻雞被石虎偷吃，但他不用傷害的捕捉方式，4度逮住入侵石虎送交保育，成為會中推崇的標竿。

苗栗縣是國內石虎族群數量最穩定的棲地，但過去路殺事件不斷，石虎侵擾養雞戶頻傳，為保育石虎生態，縣府及議會去年率先全台通過石虎保育自治條例，農業處向林務局爭取生態給付試辦計畫，今年並擴大在通霄、西湖、苑裡3鄉鎮試辦。

副縣長鄧桂菊上午主持獎勵及表揚大會，新竹林管處處長夏榮生也到場鼓勵縣民踴躍參與生態給付計畫，營造出與石虎共存的友善環境。

上午獲頒獎勵的養禽戶共42戶，他們除了通報石虎入侵獲3000元，其中還有17戶協助拍攝到石虎，額外獲得石虎入侵監測獎勵金1萬元，另外也有3名農友在農地拍攝到石虎，也獲1萬元，另外參與棲地巡守的通霄福龍、福源、通灣、楓樹等社區也 分獲10餘萬元的棲地巡守獎勵金，加上友善耕作農戶，總計55戶個人及社區獲獎，發出約79萬元；會中同時表揚近年對石虎保育有功人士32人，縣議員韓茂賢元旦在三義通報發現1隻死亡石虎幼體，也獲表揚。

農業處自然生態保育科長張葦指出，生態給付計畫以獎勵取代限制，部分農家擔心通報發現石虎，農地會被畫為野生動物保護區，農業處也不斷宣導，盼農民不要誤解，通報發現石虎農地並不會被畫保護區，今年生態給付計畫還有農地32戶、養禽戶55戶、社區12隊受理名額，歡迎鄉親踴躍參與，社區今年如拍到石虎可領5萬元，相隔3個月以上再拍到可再領5萬元，因此愈早申請有愈多機會領更多。

銅鑼鄉老農張維金去年和今年4度發現石虎入侵，他說總共被偷吃了約50隻雞，起初他還以為被老鷹捉走，後來捕到石虎，原先還不知是什麼動物，兒女要他趕緊通報保育協會，他捉的石虎是用籠子捕的，沒有用獸鋏。

苗栗縣政府與林務局新竹林區管理處合作推出友善石虎生態給付計畫，上午舉辦今年首場表揚大會。記者胡蓬生／ 攝影
苗栗縣政府與林務局新竹林區管理處合作推出友善石虎生態給付計畫，上午舉辦今年首場表揚大會。記者胡蓬生／ 攝影
苗栗縣政府與林務局新竹林區管理處合作推出友善石虎生態給付計畫，上午舉辦今年首場表揚大會。記者胡蓬生／ 攝影
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苗栗縣政府與林務局新竹林區管理處合作推出友善石虎生態給付計畫，上午舉辦今年首場表揚大會。記者胡蓬生／ 攝影
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石虎 農地 野生動物保護區

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