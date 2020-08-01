竹圍漁港消費滿額送環保清潔品 中油加碼振興吸人潮

振興三倍券7月中上路，農遊券也接力開放使用，由於使用期間只有60天，不僅農會超市受惠，漁港魚貨直銷中心業績也有顯著成長，桃園竹圍漁港連續多個假日人潮絡繹不絕，中油桃園煉油廠今天也前進漁港舉辦愛護海洋宣導活動，響應國家政策推出加碼消費滿額贈活動，只要在消費滿百元以上，就送中油生技環保清潔品，果然吸引滿滿人潮排隊搶領，不少婆婆媽媽樂得採買新鮮海產，還換到清潔用品，滿載而歸。

為歡慶中油74周年，桃園煉油廠今天在竹圍漁港舉辦愛護海洋宣導活動，由桃園煉油廠廠長季存厚主持啟動儀式，市府環保局長呂理德、海管處長林立昌與市議員徐其萬等人都受邀參與，活動安排闖關遊戲、音樂與街頭藝人表演，炒熱假日漁港氣氛。

活動亮點莫過於消費滿額贈活動，民眾領取集點卡後可到一旁竹圍漁港魚貨直銷中心一、二樓近百家合作店家消費，100元集1點，只要消費滿100、400、700元或1000元都可累計兌換中油生技推出的「洗可麗」商品，買滿1000元最划算可換到一袋裝有2瓶大小包裝的洗碗精、1瓶洗衣精和1瓶浴廁清潔劑，現省四、五百元，限量1千份。

季存厚說，桃廠煉製所需原油經大型油輪卸油時，須透過人工接駁5公里外的海上浮筒，經海底管線泵送至岸邊，若碰上颱風或東北季風，作業更為困難。中油公司秉持珍惜資源、永續經營理念辦理愛護海洋宣導活動。除了鼓勵民眾使用三倍卷振興國內經濟之外，也希望提醒民眾享用美味海鮮同時攜手愛護海洋，讓漁業資源生生不息。

竹圍漁港漁貨直銷中心今天一早就湧入不少採買海產、現吃海鮮料理的遊客，不少攤商都掛出歡迎使用振興三倍券、農遊券的標示牌，果然買氣強強滾，有攤商笑說，先前疫情衝擊，漁港人潮稀稀落落，現在遊客回來了，加上振興券加持業績多了2成。

「農遊券方便好用，半個月就收了上百張！」傅姓業者在竹圍漁港賣蝦蟹海產20多年，她說，三倍券消費用途廣，消費者在魚市使用並不多，但明顯更願意花錢，客單價提高，再來農遊券限定買農漁產，且中籤率高，果然帶動在地攤商業績，且使用方便掃描QR-CODE即可，加上只有60天可用，不少消費者一口氣「梭哈」農遊券呢。