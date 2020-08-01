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竹市府表揚模範父親 林智堅牽百歲人瑞曾謙誠上台表揚

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府今天表揚161名模範父親，市長林智堅緊握最年長的百歲人瑞曾謙誠一起上台。圖／市府提供
新竹市政府今天表揚161名模範父親，市長林智堅緊握最年長的百歲人瑞曾謙誠一起上台。圖／市府提供

新竹市政府今天在建功高中大禮堂表揚全市161名模範父親，其中最高齡的百歲人瑞曾謙誠育有9名子女，市長林智堅緊握曾的手一起上台，林智堅說，曾謙誠與他爺爺是一起當兵的好夥伴，相遇格外親切，林智堅也頒發每位模範父親賀匾，感謝所有勞苦功高的父親。

林智堅感謝161名模範父親，不僅投入工作，更照顧家庭，其中有的堅持成為病兒後盾，有的協助照顧孫子女，對家庭及新竹市努力付出，林智堅說，父母對孩子的愛都是一樣的，永遠疼惜孩子，他也祝福所有的爸爸「父親節快樂！」。

市府社會處指出，接受表揚的模範父親有7位超過90歲，11位80歲以上，最年長的百歲人瑞曾謙誠種田養育9名子女，他的女兒分享，早年升學不易，父親堅持所有子女都要繼續上學，即使家境很勉強，母親還得做家庭代工，9名子女都讀到高中、職畢業，雖已百歲，仍每天早起閱報、關心時事。

最年輕的模範爸爸是40歲的陳宗源，育有1名患自閉症的兒子，他說，即使要花更多耐心、時間，總是把孩子帶在身邊，親自教導及訓練各種能力，始終沒有放棄，用樂觀的心情面對一切，作為孩子最堅強的後盾。

64歲的模範父親洪宗鈴說，兒子取得博士學位前1個月突然因思覺失調症中斷學業，他幫助孩子重建信心，培養自理、自立的能力，整頓好心情後重新出發，陪伴進出醫院治療一轉眼就將近20年。

84歲的黃定國照顧子女外，還一手拉拔2名孫子女長大，他說，每天除了接送上下學，還會留在學校伴讀，陪著複習及加強功課，直到課業慢慢追上，連老師都稱讚是最用心的隔代教養。

新竹市政府今天表揚161名模範父親，市長林智堅頒發賀匾感謝及祝福。圖／市府提供
新竹市政府今天表揚161名模範父親，市長林智堅頒發賀匾感謝及祝福。圖／市府提供

林智堅 新竹

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