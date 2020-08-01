享受教學、退而不休 北埔國中教師劉瑞琴獲教育奉獻獎

北埔國中退休教師劉瑞琴榮獲第15屆教育奉獻獎，是全國20名獲獎者中推動客家傳統文化的典範，為教育界奉獻32年，即便退休後仍回到校園繼續擔任輔導老師，至今已有16年時間；縣長楊文科肯定劉瑞琴樹立教育人員退而不休典範，劉瑞琴參與行政院客家委員會客庄資源普查工作，為北埔鄉客家文化古物留下完整的記錄。

教育奉獻獎是自2006年開始，教育部為鼓勵退休校長、教師持續從事教育或學生輔導等志願服務工作，樹立退而不休的典範與無私奉獻的精神，因此每年都會選出20名獲獎人員表揚，今年已是第15屆，頒獎典禮則在陽明山中山樓舉行。

今年獲獎的北埔國中退休教師劉瑞琴2004年退休後，退而不休，回到新竹縣北埔國中輔導學生學業、關懷學生生活，不僅擔任輔導老師更擔任客家傳統文化指導老師，配合學校客家生活推廣計畫，長期指導學生製作客家傳統美食及客家母語教唱。

在教育界奉獻32年，經歷過教師、教學組長及總務主任等職務，退休後反而更投入研究，2010年時參與行政院客家委員會客庄資源普查工作，從研習、調查到建檔，為北埔鄉客家文化古物留下完整的記錄，更為後續客庄文化數位典藏，提供珍貴研究資料。

劉瑞琴同時也熱心公益，更在多個機關擔任志工，退休後更考得國家觀光導遊證照，積極推廣地方觀光及導覽，尤其北埔在地文化；劉瑞琴貢獻退休的時光在教育、志願服務、傳承客家文化上，獲得教育奉獻獎，地方人士都認為是實至名歸。