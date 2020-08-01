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國道8號橋梁伸縮縫換裝作業 兩階段封閉部分車道施工

聯合報 / 記者邵心杰／即時報導
國道8號東向9K+400至10K+100辦理橋梁伸縮縫換裝作業，將分兩階段封閉該路段部分車道施工，台南市交通大隊請用路人提早規畫行程，減速慢行。記者邵心杰／翻攝
國道8號東向9K+400至10K+100辦理橋梁伸縮縫換裝作業，將分兩階段封閉該路段部分車道施工，台南市交通大隊請用路人提早規畫行程，減速慢行。記者邵心杰／翻攝

交通部高速公路局南區養護工程分局表示，因辦理「國道8號東向9K+400至10K+100辦理橋梁伸縮縫換裝」作業，將分兩階段封閉該路段部分車道施工，請用路人提早規畫行程，車輛減速慢行。

封閉階段如下：

一、第1階段：自8月3日（周一）起至8月7日(周五)17時，將封閉國道8號東向9k+400至10k+100內側車道施作，維持外車道單1車道通行。

二、第2階段：自8月10日（周一）8時至8月14日(周五)17時，將封閉國道8號東向9k+400至10k+100外側車道施作，維持內車道單1車道通行。

高速公路局南區養護工程分局呼籲，道路施工管制期間，行經施工管制區域的車輛請減速慢行，依既有指示牌面及工程施工單位所設導引牌面說明行駛，或提早切換至國道8號側車道行駛，並遵守管制人員導引，確保行車及施工人員安全。

台南市警局交通警察大隊表示，道路封閉期間周邊國道及平面道路將會造成車輛壅塞狀況，因此，交大透過警察廣播電台及地方電台與大隊臉書粉絲專頁隨時提供附近道路路況，提醒駕駛人行經該管制路段時，提早改道，也請車輛駕駛人遵從交通管制人員指揮與疏導，以維交通安全及行車順暢。

車道 國道 警察

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