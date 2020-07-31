快訊

違停賓士害女騎士遭公車輾死？ 警將司機移送法辦

《來自清水的孩子》：一部白恐受難者的傳記漫畫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

太極門欠稅案52筆土地首次拍賣 310件投標單都無效

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落在苗栗轄區的52筆土地，今天進行第一次拍賣，大批太極門弟子到場抗議。圖／太極門提供
行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落在苗栗轄區的52筆土地，今天進行第一次拍賣，大批太極門弟子到場抗議。圖／太極門提供

法務部行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落在苗栗轄區的52筆土地，今天進行第一次拍賣，開標結果，無人得標，新竹分署宣布今天拍賣程序結束；新竹分署指出，這次投標件數共310件，但開標審查後都是無效標單，疑似有組織性以大量無效標單投標，企圖干擾這次拍賣進行。

上午有大批太極門弟子到新竹分署苗栗執行官辦公室抗議，警方也出動戒備，抗議人士痛批行政執行署無視判決結果，仍違法強行拍賣太極門位於苗栗山區的土地。太極門弟子發布訊息指出，今天上午有超過500名平反1219行動聯盟、法稅改革聯盟志工、太極門弟子及聲援民眾到苗栗行政執行官辦公室陳抗，痛批官員為領獎金，吃人不吐骨頭，執行署簡直是「搶奪民產、抄家滅族」，拍賣過程還違反開標規定阻擋投標人進場，嚴重剝奪投標人權利。

新竹分署表示，本案7月初公告拍賣後，每天都有大量未顯示號碼的不明來電撥打至行政執行署及新竹分署，工作人員接電話時， 對方有的不發一語、有的不表明身分，還有的自稱路人甲，也有辱罵、言語霸凌等行徑；行政執行署轄下各分署是中立的執行機關，一切依合法執行名義辦理，新竹分署對不明人士的不當行徑至表遺憾，相關干擾或騷擾已逾越法治國家分際，非法治社會應有行為，新竹分署呼籲相關人士應遵守法治國家秩序，表現正當之公民行為。

太極門指出，全案早在2007年7月經最高法院判決無罪、無稅確定，認定敬師禮是贈與性質，屬免稅所得、弟子互助代辦並非營利販售，與掌門人夫婦無關，無任何課稅問題。2018年最高行政法院判決認定太極門是氣功武術修行門派，1992年度綜所稅確定判決未及審酌刑事判決及公告調查的贈與事實，尤其2019年國稅局已將1991、1993-1996年度與敬師禮相關課稅處分全部更正為零，證明1992年度是違法課稅及枉法裁判，國稅局自當依稅捐稽徵法第40條規定撤回執行並撤銷稅單。

太極門弟子說，下午1點40分新竹分署宣布今天有效標0封，其餘都為無效標，前來陳抗的民眾對這樣的結果沒有一絲喜色，因為國稅局不願承認錯誤撤銷稅單、撤回強制執行，對行政執行署知法犯法失望透頂，行政機關不顧民怨、膽大妄為而賠上政府信譽感到萬分悲傷。

法務部行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落在苗栗轄區的52筆土地，今天進行第一次拍賣，開標結果，無人得標。圖／行政執行署新竹分署提供
法務部行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落在苗栗轄區的52筆土地，今天進行第一次拍賣，開標結果，無人得標。圖／行政執行署新竹分署提供
行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落在苗栗轄區的52筆土地，今天進行第一次拍賣，大批太極門弟子到場抗議。圖／太極門提供
行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落在苗栗轄區的52筆土地，今天進行第一次拍賣，大批太極門弟子到場抗議。圖／太極門提供
行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落在苗栗轄區的52筆土地，今天進行第一次拍賣，大批太極門弟子到場抗議。圖／太極門提供
行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落在苗栗轄區的52筆土地，今天進行第一次拍賣，大批太極門弟子到場抗議。圖／太極門提供
法務部行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落在苗栗轄區的52筆土地，今天進行第一次拍賣，開標結果，無人得標。圖／行政執行署新竹分署提供
法務部行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落在苗栗轄區的52筆土地，今天進行第一次拍賣，開標結果，無人得標。圖／行政執行署新竹分署提供
法務部行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落在苗栗轄區的52筆土地，今天進行第一次拍賣，開標結果，無人得標。圖／行政執行署新竹分署提供
法務部行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落在苗栗轄區的52筆土地，今天進行第一次拍賣，開標結果，無人得標。圖／行政執行署新竹分署提供

新竹 陳抗 法務部

延伸閱讀

調查局查陳超明苗栗戶籍地 帶回北機站偵訊

種植關懷力 從食材看見與土地的連結價值

苗栗台3線3路段降速10公里 再議

欠稅爭議太極門出招反制 傳用「標海戰術」灌爆法拍票匭

相關新聞

太極門欠稅案52筆土地首次拍賣 310件投標單都無效

法務部行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落在苗栗轄區的52筆土地，今天進行第一次拍賣，開標結果，無人得標，新竹分...

桃園21條免費「樂活巴」 8月1日起轉型市區收費公車

桃園市免費公車「樂活巴」日前受疫情影響已裁撤30條路線，桃園市交通局考量民眾需求、有效運用公共運輸資源，8月1日再將21...

桃園本土登革熱群聚擴大 確診病例增至13人

桃園市爆發本土登革熱疫情，原本9人確診，經擴大監測抽檢，疾管署公布桃園再增4例，總計13例；市府衛生局指出，新增4例為年...

影／客戲一夏成果發表 10校學童登台展現戲曲身段

「客戲一夏」客家暑期戲曲研習營上午在苗栗縣文化觀光局中正堂舉辦結訓典禮及成果發表，10所國小數百名學童輪番登台演出「孝女...

竹縣環保局長朱振群布達 宣布簽約高效能焚化爐BOO案

新竹縣政府環境保護局新任局長朱振群上午布達，由縣府秘書長陳季媛主持、主計處長黃文琦監交；朱振群表示，上任首要任務就是簽約...

靳邦忠接任新竹縣消保官 將推動新型糾紛解決平台

新竹縣政府簡任秘書靳邦忠，今天接任新竹縣政府簡任十一職等消保官；縣長楊文科表示，希望借重靳邦忠的法學專業背景及多年來豐富...

陳時中出席竹縣身障福利中心開幕 設計師現場辦走秀

新竹縣身心障礙福利服務中心今天上午正式開幕，由錸德文教基金會營運管理，邀請衛福部長陳時中、經濟部次長曾文生參與開幕典禮，...

台灣設計展10月竹市登場 市長林智堅將環島取經設計力

台灣設計展10月1日至11日首次在新竹市舉辦，是疫情解封後最大規模的展覽，將在舊城區規畫2公里展區，市長林智堅今天與經濟...

桃園400元夜市券加碼5萬份 8月8日開放網路登記抽籤

桃園市推出200元振興券換400元「桃園夜市券」，第一波6000份已發完畢，桃園市長鄭文燦宣布再加碼至5萬份，預計8月8...

八景島水族館先曝光 如走進海底世界

還未開幕就引起熱烈討論的八景島水族館Xpark，昨天舉辦媒體內覽會，13處室內外展區亮點不少，有首度登台的麥哲倫企鵝，可...

桃園搶換400元夜市券 排隊爆怨

桃園市政府推出200元振興三倍券兌換400元桃園夜市券，民眾大排長龍搶著兌換，市議員牛煦庭昨天質詢指出接到不少抱怨，夜市...

桃園青埔假日塞爆 2臨時停車場供接駁

桃園市中壢區青埔地區因高鐵、機捷發展迅速，吸引業者投資，IKEA宜家家居旗艦店本月下旬開幕，新光影城及八景島水族館XPA...

熱門新聞

和碩餐廳長期占用停車空間 柯文哲大怒：我帶隊去拆

基北3條快捷公車上路後 基隆火車站日3萬人次銳減剩1萬

志工媽媽滷豬腳煮好菜 顧好員警的胃才能護民

號稱新北最大百貨商場！新莊宏匯廣場今試營運受考驗

反對學甲動保園區 自救會抗議爆推擠、1人身體不適送醫

影／市民大道直直走！五、六段雙向通車 通勤族開心

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。