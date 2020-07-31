太極門欠稅案52筆土地首次拍賣 310件投標單都無效

法務部行政執行署新竹分署針對太極門掌門人洪石和坐落在苗栗轄區的52筆土地，今天進行第一次拍賣，開標結果，無人得標，新竹分署宣布今天拍賣程序結束；新竹分署指出，這次投標件數共310件，但開標審查後都是無效標單，疑似有組織性以大量無效標單投標，企圖干擾這次拍賣進行。

上午有大批太極門弟子到新竹分署苗栗執行官辦公室抗議，警方也出動戒備，抗議人士痛批行政執行署無視判決結果，仍違法強行拍賣太極門位於苗栗山區的土地。太極門弟子發布訊息指出，今天上午有超過500名平反1219行動聯盟、法稅改革聯盟志工、太極門弟子及聲援民眾到苗栗行政執行官辦公室陳抗，痛批官員為領獎金，吃人不吐骨頭，執行署簡直是「搶奪民產、抄家滅族」，拍賣過程還違反開標規定阻擋投標人進場，嚴重剝奪投標人權利。

新竹分署表示，本案7月初公告拍賣後，每天都有大量未顯示號碼的不明來電撥打至行政執行署及新竹分署，工作人員接電話時， 對方有的不發一語、有的不表明身分，還有的自稱路人甲，也有辱罵、言語霸凌等行徑；行政執行署轄下各分署是中立的執行機關，一切依合法執行名義辦理，新竹分署對不明人士的不當行徑至表遺憾，相關干擾或騷擾已逾越法治國家分際，非法治社會應有行為，新竹分署呼籲相關人士應遵守法治國家秩序，表現正當之公民行為。

太極門指出，全案早在2007年7月經最高法院判決無罪、無稅確定，認定敬師禮是贈與性質，屬免稅所得、弟子互助代辦並非營利販售，與掌門人夫婦無關，無任何課稅問題。2018年最高行政法院判決認定太極門是氣功武術修行門派，1992年度綜所稅確定判決未及審酌刑事判決及公告調查的贈與事實，尤其2019年國稅局已將1991、1993-1996年度與敬師禮相關課稅處分全部更正為零，證明1992年度是違法課稅及枉法裁判，國稅局自當依稅捐稽徵法第40條規定撤回執行並撤銷稅單。