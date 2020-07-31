桃園21條免費「樂活巴」 8月1日起轉型市區收費公車

桃園市免費公車「樂活巴」日前受疫情影響已裁撤30條路線，桃園市交通局考量民眾需求、有效運用公共運輸資源，8月1日再將21條樂活巴路線轉型為市區公車收費路線，分別由桃園客運、金台通運2家公司經營；交通局說，轉型後除增加班次還能爭取低底盤公車補助，將更便民搭乘。

交通局指出，過去免費公車因預算考量，班次受限、路線彎繞，甚至有整天僅1、2名乘客，導致資源無效浪費，這次轉型經過乘車大數據資料分析，依平均每班次載客12人次以上，或具有商轉經營潛力，未來還能爭取低底盤公車預算補助提升硬體設備，也藉由這次優化路線，符合市場機制。

其中蘆竹區L307、大溪區L709，2條路線已經在6月1日提前轉型為307、212市區公車，以L709轉型為212市區公車為例，6月分的運量較免費公車時期成長57％，每班次人數從15人次增加為20人次，顯示從免費樂活巴轉型為市區收費公車，搭乘人數不減反增，符合民眾需求。

而這次21條轉型路線包括桃園區L101、L102、L103、L105、L106、L107、L108，L109；中壢區L201、L202、L203，L205；平鎮區L212、L213；龜山區L322、L323；大園區L501；楊梅區L607、L610，L616，以及龍潭區L720，均自8月1日起開始收費。

交通局指出，樂活巴轉型為市區公車收費路線後，就依桃園市市區客運收費方式並採里程計費，起程8公里內18元，而8公里以後每公里2.58元，持市民卡搭乘享有8公里買一送一，以及學生、年長者及身心障礙者優惠，使用敬老愛心卡享有乘車800點補助。

交通局也說，根據上下車資料分析顯示，原有免費公車使用者乘車距離落在5至8公里間，因此未來轉型後民眾還是可以用銅板價搭乘市區公車，另全市目前仍有51條樂活巴路線，會視未來搭乘狀況彈性調整。