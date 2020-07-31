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桃園本土登革熱群聚擴大 確診病例增至13人

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市爆發本土登革熱疫情，擴大至13例確診，防疫人員加強戶外消毒工作。圖／桃園市衛生局提供
桃園市爆發本土登革熱疫情，擴大至13例確診，防疫人員加強戶外消毒工作。圖／桃園市衛生局提供

桃園市爆發本土登革熱疫情，原本9人確診，經擴大監測抽檢，疾管署公布桃園再增4例，總計13例；市府衛生局指出，新增4例為年齡介於35至61歲男性，均有指標里桃園區長安里活動史，另疾管署公布北部某縣市新增1例，曾返回長安里老家探親，研判同屬長安里群聚事件，現已掌握風險點，持續進行戶內外積水點與積水容器孳清，全力防堵疫情。

桃園本土登革熱新增4例，其中3例是衛生局於7月28日社區擴大健康監測而主動發現，均有桃園區長安里活動史，另1例則住於長安里附近的西湖里，亦有至長安里附近活動，該男7月20日發燒、全身痠痛，先到診所就醫，因症狀未緩解再至醫院診治，醫師依其活動史主動通報及抽血檢驗後確診，目前桃園市本土登革熱病例數為13例。

市府衛生局指出，自爆發今年首例本土登革熱疫情後，7月21日起於確診個案住家附近、工作地、風險地及衛生所設置社區採檢站，針對鄰近居民或周遭有疑似症狀者進行抽血及NS1快篩，疑似個案皆送疾管署實驗室檢驗，桃園市確診13例個案中有11例為公衛防疫人員關懷追蹤而主動發現，有助衛生單位提前掌握風險點進行相關防治。

防治登革熱疫情大作戰，桃園衛生局統計，截至目前已動員近700人次巡檢社區環境，衛教里民並清除環境孳生源，累計巡查2500家次，清除1656個積水容器，其中有118個積水容器有陽性孳生源態樣，並積極擴增轄內登革熱快篩據點，目前桃園市共有198家合約院所，桃園區則已有50家。

衛生局呼籲民眾務必加強警覺，尤其近期天氣炎熱，且有不定期降雨情形，正適合病媒蚊繁殖，請民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，若經防疫人員通知仍不清除積水容器，致孳生病媒蚊孑孓，將依法處3千元至1萬5千元罰鍰，詳情可撥打市民諮詢服務熱線1999或防疫專線03-3363270洽詢。

衛生局 登革熱 疫情

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桃園登革熱疫情擴大 9人確診

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