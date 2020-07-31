影／客戲一夏成果發表 10校學童登台展現戲曲身段

「客戲一夏」客家暑期戲曲研習營上午在苗栗縣文化觀光局中正堂舉辦結訓典禮及成果發表，10所國小數百名學童輪番登台演出「孝女尋寶」、「打城隍」、「豆腐夫妻」等不同劇碼的片段，不少孩子已連續參加4、5年，各項基本功愈來愈純熟，往年參加的孩子還有人選擇台灣戲曲學院升學，客家戲曲已漸在校園扎根萌芽。

「客戲一夏」由榮興客家採茶劇團、慶美園文教基金會主辦，從最早的7校參與，到今年第9屆已增至10校，包括九湖、福基、造橋、大同、銅鑼、蟠桃、建功、中興、三灣、獅潭國小等校師生參與課程，歷來參與學戲的學童已近4000人次，慶美園基金會安排的許多師資不但是台灣戲曲學院的專業教師，也是榮興劇團的一線演員，可說有名師指點。

成果發表會上午舉行，學童將10天營隊課程學習的身段、戲碼內容，在舞台上「試身手」，有的學童幾乎每年都參加，從中學習客家棚頭、戲曲唸白、唱腔、身段、武功、兵器對打等基本功及生、旦、淨、末等角色，現在身段、唱腔愈來愈老練，表演的有模有樣。

福基國小六年級學童陳采宣說，學戲的過程雖然很辛苦，但學到很多東西，覺得很值得，她已經參加5年；學童劉怡忻也參加4年，今天演出「打城隍」的劇碼。

榮興劇團名演員、戲曲學院客家戲學系教師陳芝后也參與指導學生，她說客戲一夏營隊每年都辦，除了傳承客家戲曲文化，師生也透過客家戲、客家話交朋友，期盼客家文化藉此一代代傳承下去。