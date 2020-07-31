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中壢龍崗清真寺「宰牲節」　1500名穆斯林齊聚朝聖

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市中壢區龍崗清真寺今天舉辦「宰牲節」，「宰牲」獻祭給造物主阿拉，表達對信的仰虔誠。圖／桃園市府提供
桃園市中壢區龍崗清真寺今天舉辦「宰牲節」，「宰牲」獻祭給造物主阿拉，表達對信的仰虔誠。圖／桃園市府提供

桃園市中壢區龍崗清真寺為桃竹苗地區穆斯林的眾要信仰中心。今天舉辦「宰牲節」，早上6點、8點兩時段，共約1500名穆斯林參與禮拜，其中除本地穆斯林，也有許多移工前來朝聖。並依可蘭經記載「亞伯拉罕獻子」的故事，「宰牲」獻祭給造物主阿拉，儀式結束後，將肉品各自分食，表達對信仰的虔誠。

總幹事馬秉華表示，龍崗清真寺過去為一處茶園，民國49年在台北清真寺資助買下，當地穆斯林興建一間木屋清真寺，由於當時台灣穆斯林人口少，規模相當小，隨國民黨政府招回緬甸、泰國軍民，後來開放東南亞移工來台後，穆斯林人口增加，也促使清真寺的興盛，改建為現在的規模，逐漸成為桃竹苗地區穆斯林的眾要信仰中心。

據古蘭經中「亞伯拉罕獻子」的故事，老來得子的先知亞伯拉罕受造物主阿拉啟示，甘願將自己的兒子以撒獻出，表達對阿拉的虔誠，當刀具準備落下之時，竟神奇的變得柔軟，隨後阿拉派遣的天使牽著一頭羊趕到，為以撒替死，三人為之感動；後人也舉辦宰牲節表達對拉阿的虔誠。另外，故事中亞伯拉罕忠誠於阿拉，以撒孝順於父親亞伯拉罕的故事情節，也被華人信徒稱為「忠孝節」。

馬秉華說，宰牲節當日，傳統會於清真寺內宰殺牛、羊、駱駝等牲口，獻祭給造物主阿拉，「宰牲」結束前不進食，儀式結束後，吃下今日第一口由阿拉「請客」的新鮮的肉品，表達對伊斯蘭教的虔誠。每位信徒也會將自己分得的肉品再分成三等份，分別與親人好友、窮人及其他穆斯林享用。

但受獻台灣法規不允許私自宰殺牲口，且屠宰場距離清真寺較遠，處理好的肉品再分送給信徒時已是下午或傍晚，因此不要求信徒宰牲前禁食，「該吃就吃」。

桃園市中壢區龍崗清真寺今天舉辦「宰牲節」，共約1500名穆斯林參與禮拜。圖／桃園市府提供
桃園市中壢區龍崗清真寺今天舉辦「宰牲節」，共約1500名穆斯林參與禮拜。圖／桃園市府提供

穆斯林 清真寺 肉品

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