聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹縣環保局長朱振群布達 宣布簽約高效能焚化爐BOO案
新竹縣政府環境保護局新任局長朱振群上午布達，由縣府秘書長陳季媛主持、主計處長黃文琦監交；朱振群表示，上任首要任務就是簽約高效能焚化爐BOO案，並表示將秉持最高規格的環境影響評估要求進行審查，環保局後續也會依環評嚴格追蹤。
朱振群出身寶山鄉大崎村，為逢甲大學水利工程學系學士、中華大學工業工程與管理研究所碩士，曾任竹科管理局簡任技正兼交通中心主任、環保科科長、竹南園區服務處主任，並曾在中科管理局任環安組副組長兼勞動檢查中心主任，過去也為新竹市政府交通處副處長、簡任秘書、觀光處處長。
縣府秘書長陳季媛上午布達典禮轉達縣長楊文科期許，要求朱振群勤勞下鄉傾聽民意，並要完成高效能焚化爐BOO案，同時加強落實檢警環平台。
朱振群表示，焚化爐會讓環境更好，是一定要的東西，完工啟用後不但要焚燒現在及未來的垃圾，還要把以前的垃圾挖起來燒，讓土地回歸正常的使用狀態；他指出，焚化爐BOO案將走在環境影響評估的正道上，讓程序更完善，也兼顧經濟發展和環境保護。
縣府則表達感謝卸任代理局長羅仕臣，他帶領解決竹東、湖口堆置上萬噸的垃圾，任內查緝處理山區惡意棄置化學桶，並清理新豐海岸線的毒垃圾，更催生出焚化爐BOO案走向簽約的重要里程碑，對環保貢獻很大。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言