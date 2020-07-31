竹縣環保局長朱振群布達 宣布簽約高效能焚化爐BOO案

新竹縣政府環境保護局新任局長朱振群上午布達，由縣府秘書長陳季媛主持、主計處長黃文琦監交；朱振群表示，上任首要任務就是簽約高效能焚化爐BOO案，並表示將秉持最高規格的環境影響評估要求進行審查，環保局後續也會依環評嚴格追蹤。

朱振群出身寶山鄉大崎村，為逢甲大學水利工程學系學士、中華大學工業工程與管理研究所碩士，曾任竹科管理局簡任技正兼交通中心主任、環保科科長、竹南園區服務處主任，並曾在中科管理局任環安組副組長兼勞動檢查中心主任，過去也為新竹市政府交通處副處長、簡任秘書、觀光處處長。

縣府秘書長陳季媛上午布達典禮轉達縣長楊文科期許，要求朱振群勤勞下鄉傾聽民意，並要完成高效能焚化爐BOO案，同時加強落實檢警環平台。

朱振群表示，焚化爐會讓環境更好，是一定要的東西，完工啟用後不但要焚燒現在及未來的垃圾，還要把以前的垃圾挖起來燒，讓土地回歸正常的使用狀態；他指出，焚化爐BOO案將走在環境影響評估的正道上，讓程序更完善，也兼顧經濟發展和環境保護。

縣府則表達感謝卸任代理局長羅仕臣，他帶領解決竹東、湖口堆置上萬噸的垃圾，任內查緝處理山區惡意棄置化學桶，並清理新豐海岸線的毒垃圾，更催生出焚化爐BOO案走向簽約的重要里程碑，對環保貢獻很大。