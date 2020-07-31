靳邦忠接任新竹縣消保官 將推動新型糾紛解決平台

新竹縣政府簡任秘書靳邦忠，今天接任新竹縣政府簡任十一職等消保官；縣長楊文科表示，希望借重靳邦忠的法學專業背景及多年來豐富的行政歷練，對縣內的房地產市場加強行業導正，以落實居住正義，並針對日益複雜的不當銷售行為加強管理整頓，確保消費者權益。

靳邦忠為政大法律系法學士、台北大學及台灣大學法學碩士、中正大學法學博士。於行政機關長期從事法規、訴願、國家賠償及消費者保護等相關法制工作，歷任科長、副主任、主任委員、簡任秘書及五峰鄉代理鄉長，支援關西鎮務，並曾於2001年至2010年之間擔任新竹縣首任消保官。

靳邦忠強調上任後將加強消費者保護理念宣導，也會要求仲介公司和建商遵照定型化契約應記載及不記載事項規定辦理，推動房屋市場價格透明化，以落實居住正義。

此外，面對新型交易行為可能造成的不當交易糾紛，如外送平台、 遊戲寶物 、網路交易、募資平台、 跨境交易、預付型交易及郵輪消費等新興消費爭議處理，未來也將參考學者及其他消保官的相關見解，擬定合理的調解平台。