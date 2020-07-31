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陳時中出席竹縣身障福利中心開幕 設計師現場辦走秀

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣身心障礙福利服務中心（同心樓）31日上午正式開幕，以「合好一起錸」為題，打造社區共融照護中心。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣身心障礙福利服務中心（同心樓）31日上午正式開幕，以「合好一起錸」為題，打造社區共融照護中心。記者巫鴻瑋／攝影

新竹縣身心障礙福利服務中心今天上午正式開幕，由錸德文教基金會營運管理，邀請衛福部長陳時中、經濟部次長曾文生參與開幕典禮，為展現社福與社區共融的多元，現場更有知名華裔設計師Daniel Wong 以環保概念結合身障、樂齡、婦幼、創客及社區居民家中舊衣再造為主題的時裝秀。

錸德文教基金會董事長楊慰芬表示，新竹縣身心障礙福利服務中心所屬同心樓現由錸德文教基金會承接營運管理，以身障、樂齡者共融於社區為主軸規劃在地照護創新場域模式，整合健康產業及社會福利資源，打造「合好一起錸」的社區融合模式，藉由舉辦多元類型的共融活動吸引人群參與，提供新竹縣市居民更多元的友善生活空間。

新竹縣長楊文科則說，非常感謝衛福部的支持，給予身心障礙者及長者更多的照顧，縣府也持續落實縣內社會福利，達到「老中青幼通通照顧」的目標，期盼未來在全力推動相關政策時，有更多企業一起加入，也希望中央給予更多支持。

衛福部長陳時中也出席典禮，他提到，新竹縣身障福利中心與以往參觀過的日照中心都不一樣，加入很多元素，政府及企業合作，就是著重企業界的活力、點子開發精神，讓政府注入更多活力、社會照顧更完整。

目前同心樓1樓引進社區商場，規畫餐飲服務、花坊及新竹縣在地特色農產品展售，並結合光泉牧場企業的力量，提供竹北高中特教學生在地就業機會，未來也將辦理親子、職人課程及合好市集活動，邀請在地商家與身障團體參與，活化場地空間，提供民眾休閒活動的好所在。

同時1樓的輔具服務中心也將提供輔具評估、租借、歸還等服務，協助民眾連結相關補助資源；2樓則設置身心障礙者日間作業設施，讓身心障礙者學習簡易的作業技能，建立正確的工作態度，同時也設立日間照顧服務中心，引進減法照顧模式，讓長輩自主選擇安排自己的時間，以自立生活方式達到生活復健，重拾生活自理的能力；3樓則規畫設置共享辦公室，提供創客者產品研發與驗證輔具及樂齡產品的空間，真正的回饋社會。

1樓引進社區商場，規畫餐飲服務、花坊及新竹縣在地特色農產品展售。記者巫鴻瑋／攝影
1樓引進社區商場，規畫餐飲服務、花坊及新竹縣在地特色農產品展售。記者巫鴻瑋／攝影
2樓則烘焙廚房，讓社區民眾能參與廚藝技能學習。記者巫鴻瑋／攝影
2樓則烘焙廚房，讓社區民眾能參與廚藝技能學習。記者巫鴻瑋／攝影
錸德文教基金會董事長楊慰芬（左1）、衛福部長陳時中、新竹縣長楊文科及錸德科技董事長葉垂景（右1）共同合照留影。記者巫鴻瑋／攝影
錸德文教基金會董事長楊慰芬（左1）、衛福部長陳時中、新竹縣長楊文科及錸德科技董事長葉垂景（右1）共同合照留影。記者巫鴻瑋／攝影
現場有知名設計師Daniel Wong以環保概念結合身障、樂齡、婦幼、創客及社區居民家中舊衣再造的時裝走秀。記者巫鴻瑋／攝影
現場有知名設計師Daniel Wong以環保概念結合身障、樂齡、婦幼、創客及社區居民家中舊衣再造的時裝走秀。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 身障 衛福部

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