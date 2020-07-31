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桃園夜市券加4.4萬份 不限市民父親節登記開跑

中央社 / 桃園31日電

桃園市政府經濟發展局長郭裕信今天說，桃市府推新台幣200元振興三倍券換400元「桃園夜市券」反應熱烈，加碼4.4萬份，8月8日到12日民眾只要上活動網站登錄就可參加抽籤。

郭裕信表示，第一波6000份夜市券26日發完，桃園市長鄭文燦宣布加碼到5萬份。為避免民眾排隊等候，加碼活動從8月8日到12日，民眾只要上「桃園夜市券」活動網站登錄就可參加抽籤，每組身分證號只能登記一次，第一波已領取民眾不可重複登記。

郭裕信說，為讓外地遊客體驗桃園夜市庶民美食、促進在地經濟，只要持有中華民國身分證就可登記，預計8月14日抽籤後以簡訊通知中籤者，8月15日到19日開放預約領取時間及地點，兌領時間為8月22日到30日下午4時到晚間9時，在桃園區、中壢區、龍潭區及八德區興仁花園4夜市都可兌換。

郭裕信提醒民眾，登記系統是採用身分證末碼分流，雙號8月8日、10日登記，單號8月9日、11日登記，8月12日不限單、雙號都可登記。中獎者可攜身分證件正本與200元實體三倍券，在約定時間到指定地點兌換，更多夜市券優惠詳情及活動資訊，可上社群網站臉書（Facebook）「桃園有好市」粉絲團查詢。

夜市 身分證

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