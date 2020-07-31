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台灣設計展10月竹市登場 市長林智堅將環島取經設計力

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市長林智堅與經濟部長王美花參觀台創設計力輔導成果。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅與經濟部長王美花參觀台創設計力輔導成果。圖／新竹市政府提供

台灣設計展10月1日至11日首次在新竹市舉辦，是疫情解封後最大規模的展覽，將在舊城區規畫2公里展區，市長林智堅今天與經濟部長王美花啟動締約儀式，並公布展覽主題「Check in新竹-人來風」，林智堅也宣布下周將啟動「設計力，請你幫幫忙」5天環島行程，連訪7個縣市並拜會首長，取材全台百工百業設計力，環島巴士也首度亮相。

林智堅說，今年台灣設計展一改過去靜態展覽模式，將在舊城區規畫2公里展區，邀台灣設計好手、在地公司及傳統產業米粉、摃丸等參展，讓大家看見藉由設計力導入，讓科技更加人性化、商品更有質感。

林智堅也宣布下周一起展開「設計力，請你幫幫忙」之旅，將蒐集深藏民間透過設計力而改變的百工百業，並將拜訪桃園、台中、嘉義、台南、屏東及台東等縣市首長，邀請成為台灣設計展在新竹的重要夥伴，打造集全台之美於大成的台灣設計展，也會邀園區代表與市府團隊同行，一起深入體驗台灣之美及促進經濟振興，為國旅熱推波助瀾。

王美花表示，設計可提升生活品質、創造更多價值，新竹市在林智堅帶動城市美學後，老城市重生，台灣設計展將串聯老城區、結合科技聚落，也盼能藉園區科技金主力量結合設計展，發揮影響力。

市府產發處指出，台灣設計展在新竹的主題是「Check in新竹-人來風」，將從數位科技、城市設計、都市創新和生活產業等多面向切入，以設計為工具，讓舊城區的記憶資料與創新的想法對話，帶看展者一起「登陸新竹」。

展覽將以新竹公園為主展場，打造地景式展區，循著城市2公里的步行路徑，延伸至新竹轉運站及舊城區等3大場域，打造「整座城市都是展場」的獨特展覽，凸顯新竹科技產業的特色與古蹟文化，更展現新竹市近年大力導入設計的城市治理成果。

新竹市長林智堅與經濟部長王美花宣布2020台灣設計展啟動，「CHECK in巴士」將環島取經全台設計力。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅與經濟部長王美花宣布2020台灣設計展啟動，「CHECK in巴士」將環島取經全台設計力。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅與經濟部長王美花一同宣布2020台灣設計展啟動。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅與經濟部長王美花一同宣布2020台灣設計展啟動。圖／新竹市政府提供

新竹 林智堅

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