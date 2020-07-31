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桃園400元夜市券加碼5萬份 8月8日開放網路登記抽籤

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
桃園夜市券加碼至5萬份，8月8日開放線上登記。圖／報系資料照
桃園夜市券加碼至5萬份，8月8日開放線上登記。圖／報系資料照

桃園市推出200元振興券換400元「桃園夜市券」，第一波6000份已發完畢，桃園市長鄭文燦宣布再加碼至5萬份，預計8月8日至12日開放網路登記，14日將以簡訊通知中抽籤，並於22日至30日可到四大夜市兌換，不過市府也提醒，已經參加過第一波的民眾不可重複登記。

桃園市經發局長郭裕信表示，為讓更多人體驗桃園夜市美食，只要持有中華民國身分證者就能登記抽籤，而桃園夜市券可在桃園觀光夜市、中壢觀光夜市、龍潭觀光夜市，以及八德興仁花園夜市等4個地點使用，且夜市券面額50元，更方便民眾消費。

郭指出，第一波夜市券6000份已經在7月26日發放完畢，經市長宣布加碼5萬份，活動將在8月8日至8月12日改採上網登記，民眾可到「桃園夜市券」活動網站登錄參加抽籤，一組身分證僅可登記一次，但已經參與過第一波活動者不能再重複登記。

郭裕信說，8月14日抽籤後將以簡訊通知中籤者，並在8月15日至19日開放中籤者預約領取時間、地點，兌領時間為8月22日至30日下午4點至晚間9點，四大夜市都設有兌換點讓中籤者領取。 

經發局也提醒，登記系統採身分證末碼分流，末碼「雙號」可在8月8日、10日登記，末碼「單號」可再8月9日、11日登記，另8月12日則不限單雙號都能登記。

另外，中籤者不用急著到夜市兌換，可透過線上預約系統在指定時間、地點，攜帶身分證正本、200元振興券到場兌換。詳細活動辦法可上「桃園有好市」臉書粉絲團 （https://www.facebook.com/tygoodmarket/）查詢。 

夜市 身分證 鄭文燦

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