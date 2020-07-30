活到老學到老 桃園樂齡學習連續3年獲教育部評鑑特優

鑑於高齡化社會來臨，為讓一個行政區中擁有一個樂齡中心，桃園市13所樂齡中心由8所學校及5個民間團體承辦，讓長者能就近學習，活到老學到老，更獲得教育部連續3年評鑑為特優等。

桃園市政府教育局因應長者終身學習需求，自12年前開始辦理「樂齡學習中心」，除各區13所樂齡中心外，更向宮廟、社區發展協會及里辦公室等拓點，目前已有86個地點能讓長者們學習。

教育局表示，能連續3年榮獲教育部評鑑特優等，除行政人員及老師的努力外，也多虧長輩們學而不倦，例如在八德樂齡學習中心學習的簡玉連女士，為幼教老師退休，已高齡77歲，退休後仍不間斷學習手機、平板、合唱團、二胡演奏及體適能運動等課程，也會到社區陪伴弱勢機構長者。

於龍潭樂齡學習中心上課的爺爺邱清焱，在武漢國小擔任交通導護志工10多年，因車禍靜養康復後轉而參與樂齡學習與校內志工，每周準時進班為孩子說故事，4年多來每次都準時出席。邱清焱表示，有機會能分享自己的故事和生活經驗，更認識很多可愛的小朋友，讓退休生活添不少樂趣。