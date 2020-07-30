古蹟壽山巖慶觀音菩薩成道 遶境舞龍揹菩薩掀高潮

有278年歷史的內政部3古蹟桃園市壽山巖觀音寺，為慶祝觀音菩薩農曆6月19日（8月8日）成道紀念，舉辦2020桃園觀音菩薩文化節系列活動，董事長林正峰今天下午表示，寺方將展開遶境祈福、舞龍大賽，舉辦恭迎觀音菩薩回娘家、百人誦經及揹菩薩祈福，推廣觀音菩薩匹澤眾生精神。

龜山區壽山巖觀音寺奉祀「觀音媽」，歷史悠久、信徒眾多，是台北、桃園地區重要信仰中心，林正峰說，今年慶祝菩薩成道紀念，「迎龍燈」儀式後，8月1日將在廟前廣場舉辦全國舞龍大賽，體大在內的各地舞龍隊較勁，現場同步網路直播，讓信眾體驗宗教民俗文化。

寺方今年觀音菩薩文化節，配合閩南文化活動，將在8月4、5日舉行為期2天觀音菩薩遶境活動，分2條遶境路線遶經轄區為信眾祈福，因應疫情需要，寺方並要求信眾戴上口罩、保持適當社交距離，完成遶境祈福，遠離疫情。