XPARK水族館8月7日開幕 2處免費停車場在這裡

桃園青埔八景島水族館「Xpark」將於8月7日開幕，號稱台灣首座新都會型水生公園，市議員劉曾玉春今天在議會質詢，關心交通局有無因應交通規畫措施，並要求市府替市民爭取地方回饋，市府說已通過交通維持計畫將滾動式檢討，市府交通局經協調將提供2處臨時停車場供免費停車，可停2050輛車，並允諾向業者爭取敦親睦鄰。

中壢區市議員劉曾玉春今在議會質詢表示，樂見企業相繼進駐帶動地方繁榮，但遊客大量湧入，已讓當地居民感到交通混亂，備受矚目的八景島水族館XPARK開幕在即，勢必帶來龐大人潮、車潮，提醒交通局做好交通配套，避免影響居民生活品質。

交通局長劉慶豐說，業者提送交通維持計畫書，已由交通局邀相關單位審查同意核備，並經現場會勘確認，後續開幕期間，也將滾動式檢討，並適當調整交通管制策略，未來也研議將打掉台31線往青埔方向臨路口端快慢分隔島，將4車道擴為5車道。

交通局預估最先開幕的IKEA桃園店平假日來客數至少1萬5千人，最多將湧入3萬2千人，置地廣場坐擁的新光影城、和逸飯店與水族館XPARK假日來客數也將超過2萬5千人，業者都備有汽機車收費停車場，除了室內地下停車場，靠青昇路一側也有戶外平面停車場，總計可停690輛汽車、632輛機車。

交通局交通規畫科指出，因應青埔可能車潮，已借用鄰近機捷A19桃園體育園區站的文中三（民權路與領航北路一段間）1300席與文智停車場（高鐵南路二段與領航南路一段間）750席次，2處總計可停2050輛汽車，將於8月7日起為期1個月開放民眾免費停放，業者也確定將從每天早上10點到晚上10點安排接駁，停車民眾可在民權路與文中三停車場旁搭接駁車抵達置地廣場，平日20分鐘1班、假日10到15分鐘1班。

若可免費停放的臨時停車場也停滿，交通局也已盤點高鐵桃園站周邊有5處公有停車場，包括永春、站前西、站前東、青昇、文康與永發停車場可停，總計594格位，皆已收費開放民眾使用。