影／苗栗打造客庄伯公照護站 數量全台第一

苗栗縣政府配合客委會推動「伯公照護站」計畫成果亮眼，全台現有259個據點，苗栗縣就有94個據點，除達到各鄉鎮市都設站點目標外，數量及獲補助經費都「打頭名」，縣長徐耀昌期許縣內所有C級長照站都能升級成伯公照護站，「共下」打造友善樂齡的幸福客庄。

伯公是客庄守護神，客委會為照顧客庄銀髮族，建構「客庄伯公醫療行動網」、推動「夥房銀髮照顧中心」等政策，與縣市政府共同規畫推出「伯公照護站」，提供客家文化環境建構、客語志工、客家藝文活動、送藥到點、行動醫療等，完善客庄長照服務。

苗栗縣推動「伯公照護站」成果領先全台，縣府上午大廳辦理記者會，宣示將持續推動「伯公做伴、快樂客庄」計畫，並邀頭屋鄉獅潭社區、象山幼兒園的的大人、小孩帶來舞龍、鼓陣表演，還有伯公、伯婆亮相營造喜慶熱鬧氣氛，展現伯公照護站客家文化活動成果；會中同時為新加入的36個據點授證、客委會補助金頒贈及「蘋果」造型的平安留言板贈與儀式，呈現推動成效。

徐耀昌、客委會副主委鍾孔炤、立委徐志榮及多名縣議員、伯公照護站代表與會共襄盛舉；鍾孔炤肯定苗栗縣致力推展客家事務，他說客委會推動客語為通行語成效評核，苗栗去年榮獲甲組優等，獲頒獎勵金500萬元，另外還有11個鄉鎮市也獲獎，是全國獲獎數及獎金最多縣市，在伯公照護站數量及獲補助款也是全國最多。