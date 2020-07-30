快訊

賴幸媛曝光兩岸秘密管道 陸委會：恐涉國家機密保護法

【基隆輕軌路3】藍綠選舉都狂開支票 爭了20年卻只有變調捷運

Xpark水族館進駐青埔 桃市府推安心旅遊亮點

中央社 / 桃園30日電

日本橫濱八景島海島樂園的首座海外分館「Xpark」，8月7日將在桃園青埔開幕。桃園市政府今天指出，安心旅遊將推出青埔旅遊線，串聯機場捷運及當地新開幕景點，打造國旅新景點。

Xpark是日本八景島海島樂園首座海外分館，由日本橫濱八景島海島樂園、國泰人壽攜手打造，將成為台灣首座新都會型水生公園。

桃園市經濟發展局表示，除了IKEA宜家家居桃園店進駐桃園青埔地區外，Xpark、國泰商旅及新光影城之複合商業大樓，在今年8月開幕後，將帶動青埔地區成為桃園商業及旅遊的新亮點。

桃園市下半年的安心旅遊整體行銷，規劃在9月至10月推出「桃園最青—青埔旅遊線」，串聯機場捷運和青埔新開幕景點，辦理整合性活動及宣傳。

台灣橫浜八景島股份有限公司Xpark營業部指出，Xpark內有13個展區，部分展區將播放日本知名音樂大師久石讓創作的曲子，其中「福爾摩沙」展區可看見約6000隻銀鱗鯧魚群，以及雙髻鯊、豹紋鯊、魟魚等大型魚類，在落地玻璃窗內悠游。

其它展區分成不同生態主題特色，能看到麻斑海豹、企鵝、海獅、水豚等生物，「癒見水母」區則有海月水母、蛋黃水母、花笠水母等，搭配光影進行展示，「漫步叢林」區是以台灣樹林、河川上中下游的特殊生態為主。

除此之外，穿過水族館內咖啡廳上方的企鵝高架水隧道，不時會有企鵝游過遊客上方，Xpark也預計比照屏東國立海洋生物博物館推出夜宿體驗。

館方表示，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫措施， Xpark將有時段性入館制措施，避免館內停留人數過度集中，並落實入館量體溫、工作人員戴口罩等防疫措施。

Xpark水族館

延伸閱讀

人氣爆炸！桃園「XPark」水族館首日搶票 一開放系統被塞爆

桃園首座水族館「Xpark」3大重點搶先看！企鵝隧道咖啡廳、票價資訊

IKEA桃園店明開幕估計人潮量大 避開壅塞有關鍵決策點

影／IKEA桃園店出清爆人潮　北台灣最大青埔新店開幕升級

相關新聞

活到老學到老 桃園樂齡學習連續3年獲教育部評鑑特優

鑑於高齡化社會來臨，為讓一個行政區中擁有一個樂齡中心，桃園市13所樂齡中心由8所學校及5個民間團體承辦，讓長者能就近學習...

古蹟壽山巖慶觀音菩薩成道 遶境舞龍揹菩薩掀高潮

有278年歷史的內政部3古蹟桃園市壽山巖觀音寺，為慶祝觀音菩薩農曆6月19日（8月8日）成道紀念，舉辦2020桃園觀音菩...

XPARK水族館8月7日開幕 2處免費停車場在這裡

桃園青埔八景島水族館「Xpark」將於8月7日開幕，號稱台灣首座新都會型水生公園，市議員劉曾玉春今天在議會質詢，關心交通...

影／苗栗打造客庄伯公照護站 數量全台第一

苗栗縣政府配合客委會推動「伯公照護站」計畫成果亮眼，全台現有259個據點，苗栗縣就有94個據點，除達到各鄉鎮市都設站點目...

竹市微笑水岸獲全球獎項 蔡英文肯定竹市府團隊

為打造近距離親水環境，新竹市府串聯新竹左岸、新竹漁人碼頭及17公里海岸等處進行環境改善，打造全長27公里的「微笑水岸」，...

浪漫客庄旅遊券中籤率低於4% 持券桃園消費加碼領福袋

客家委員會配合行政院振興經濟推出800元「浪漫客庄旅遊券」，第2階段358萬5800多人登記14萬人中籤，比率不到4%，...

中央大學志耕農團隊 協助照顧弱勢孩童陪種菜

桃園中央大學服務學習發展中心與耕水小子社會企業合作，今年暑假集結15名大學生，陪伴當地弱勢兒童，體驗種菜養雞、下廚做料理...

竹縣府、慈濟助弱勢長者改善居家環境 明竹北辦說明會

台灣2018年進入高齡社會，新竹縣65歲老年人口約7萬2322人，占總人口數12.77%，為了讓長者生活更安全，新竹縣政...

AI分析、職場虛擬實境 青年職涯服務活動8月8日開跑

為讓青年市民輕鬆探索職涯志向，新竹市政府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合作，推出「Ai職涯起手室－青年職涯服務」活動，除...

一條路切割不同速限 台3線3路段擬降速10公里再研議

台3線苗栗縣三灣鄉、獅潭鄉103公里、111公里、121公里處3個路段易肇事，擬調降速限10公里，今天上午道路交通安全聯...

排隊搶領400元桃園夜市券 挨轟「把大家當笨蛋」

桃園市政府推出200元三倍券兌換400元桃園夜市券，首波限量6千份，活動時間每天都湧入長長人龍排隊搶領，市議員牛煦庭街訪...

勞動部推青年就業獎勵計畫 應屆畢業生最高可拿3萬元

勞動部因應疫情推動「青年就業獎勵計畫」，鼓勵29歲以下今年應屆畢業生，只要在今年9月30日前就業，同一份工作滿3個月，就...

熱門新聞

遊覽車晚間載21名抵台外籍人士住嘉縣防疫旅館民眾疑慮

中市議員張彥彤全家鉛中毒 父親前議長張宏年住院中

台中燒鵝老闆中威力彩頭獎？ 臉書「不能再說太多了」

不滿和美鎮未商量就發振興禮金 彰縣3鄉市長退出聯誼會

清大桃園醫院落腳機捷A16旁 地點曝光地方歡迎

基隆輕軌爭議社群炸鍋為哪樁？2綠議員槓上藍前立委

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。