Xpark水族館進駐青埔 桃市府推安心旅遊亮點

日本橫濱八景島海島樂園的首座海外分館「Xpark」，8月7日將在桃園青埔開幕。桃園市政府今天指出，安心旅遊將推出青埔旅遊線，串聯機場捷運及當地新開幕景點，打造國旅新景點。

Xpark是日本八景島海島樂園首座海外分館，由日本橫濱八景島海島樂園、國泰人壽攜手打造，將成為台灣首座新都會型水生公園。

桃園市經濟發展局表示，除了IKEA宜家家居桃園店進駐桃園青埔地區外，Xpark、國泰商旅及新光影城之複合商業大樓，在今年8月開幕後，將帶動青埔地區成為桃園商業及旅遊的新亮點。

桃園市下半年的安心旅遊整體行銷，規劃在9月至10月推出「桃園最青—青埔旅遊線」，串聯機場捷運和青埔新開幕景點，辦理整合性活動及宣傳。

台灣橫浜八景島股份有限公司Xpark營業部指出，Xpark內有13個展區，部分展區將播放日本知名音樂大師久石讓創作的曲子，其中「福爾摩沙」展區可看見約6000隻銀鱗鯧魚群，以及雙髻鯊、豹紋鯊、魟魚等大型魚類，在落地玻璃窗內悠游。

其它展區分成不同生態主題特色，能看到麻斑海豹、企鵝、海獅、水豚等生物，「癒見水母」區則有海月水母、蛋黃水母、花笠水母等，搭配光影進行展示，「漫步叢林」區是以台灣樹林、河川上中下游的特殊生態為主。

除此之外，穿過水族館內咖啡廳上方的企鵝高架水隧道，不時會有企鵝游過遊客上方，Xpark也預計比照屏東國立海洋生物博物館推出夜宿體驗。

館方表示，因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）防疫措施， Xpark將有時段性入館制措施，避免館內停留人數過度集中，並落實入館量體溫、工作人員戴口罩等防疫措施。