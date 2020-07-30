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竹市微笑水岸獲全球獎項 蔡英文肯定竹市府團隊

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹漁人碼頭過去面臨產業轉型，市府將附近閒置的旅遊服務中心打造成親子沙灘。圖／新竹市政府提供
新竹漁人碼頭過去面臨產業轉型，市府將附近閒置的旅遊服務中心打造成親子沙灘。圖／新竹市政府提供

為打造近距離親水環境，新竹市府串聯新竹左岸、新竹漁人碼頭及17公里海岸等處進行環境改善，打造全長27公里的「微笑水岸」，該計畫獲全球卓越建設獎肯定，蔡英文總統今邀全台獲全球卓越建設獎縣市到總統府，由於其他獲全球獎項的多為六都，也讓竹市的基礎建設與六都齊頭並進。

蔡英文表示，去年她在林智堅陪同下參訪獲獎的新竹漁港，在親子沙灘和小朋友一起互動，最後在魚鱗天梯上拍照，見證新竹漁港整治的美麗蛻變。這次竹市獲得全球卓越建設獎，代表城市改造成功，大家有目共睹。

市府指出，林智堅投入累積超過31億元經費，規劃「微笑水岸」計畫，將新竹左岸、新竹漁人碼頭及17公里海岸串聯，翻轉過去「近水卻不親水」困境。新竹左岸指的是頭前溪沿岸，市府以生態為優先改造，讓河岸「荒地變綠地」，沿線還有柯子湖、溪埔子人工濕地公園、狗狗公園、滑板公園與棒壘球場以及南寮運動公園等景點。

17公里海岸線沿線有港南運河公園、紅樹林公園、海山漁港、香山濕地與賞蟹步道、終點站南港站等，被網友喻為最美海岸線。另外，新竹漁人碼頭過去面臨產業轉型，市府利用在地資源，將過去漁港清淤土方再利用，填土做成風箏賽場，也將閒置的旅遊服務中心打造成親子沙灘，並利用景觀的手法縫合海堤內外的環境斷點，讓海岸恢復自然，最後以階梯形台階取代傳統的消波塊創造「魚鱗天梯」。

林智堅說，感謝中央前瞻計畫讓地方政府有經費、資源、人力做更好公共建設，竹市自2017年起獲國家卓越建設獎6項肯定，自此連年成長，新竹漁港、新竹公園、隆恩圳、新竹綠園道、新竹車站周邊建設、關埔國小等都曾獲獎，獲肯定建設包含交通、校園、綠帶、民生設施等各面向。

今年多達15項公共建設獲國家卓越建設獎，「微笑水岸」計畫更代表竹市首次獲全球卓越建設獎肯定，民眾在家鄉就能夠享受「全球獎等級的建設」。

獲獎的新竹微笑水岸裡的魚鱗階梯，已經成為網紅必訪景點。圖／新竹市政府提供
獲獎的新竹微笑水岸裡的魚鱗階梯，已經成為網紅必訪景點。圖／新竹市政府提供
總統蔡英文、新竹市長林智堅與獲獎縣市代表一同合照。圖／總統府提供
總統蔡英文、新竹市長林智堅與獲獎縣市代表一同合照。圖／總統府提供

新竹 漁人碼頭 林智堅

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