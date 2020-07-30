浪漫客庄旅遊券中籤率低於4% 持券桃園消費加碼領福袋

客家委員會配合行政院振興經濟推出800元「浪漫客庄旅遊券」，第2階段358萬5800多人登記14萬人中籤，比率不到4%，昨天公布結果以後不少人嘆氣。桃園市政府客家事務局為浪漫客庄旅遊券加碼送好禮，8月1日起民眾使用浪漫客庄旅遊券到桃園市消費，只要來參觀客家文化館，就有機會獲得限量1000份福袋，把好禮帶回家。

民眾想獲得加碼好禮除了持券到桃園消費，也要到桃園市客家文化館參觀，出示客家委員會「浪漫客庄旅遊券」消費佐證，例如發票、拍照、打卡等和身分證（配合入園實名制登記），登記後就可獲得福袋，福袋總計3款，限量1000份，有環保筷、抱枕、杯組等不同好禮福袋，每份價值200元以上。