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浪漫客庄旅遊券中籤率低於4% 持券桃園消費加碼領福袋
客家委員會配合行政院振興經濟推出800元「浪漫客庄旅遊券」，第2階段358萬5800多人登記14萬人中籤，比率不到4%，昨天公布結果以後不少人嘆氣。桃園市政府客家事務局為浪漫客庄旅遊券加碼送好禮，8月1日起民眾使用浪漫客庄旅遊券到桃園市消費，只要來參觀客家文化館，就有機會獲得限量1000份福袋，把好禮帶回家。
民眾想獲得加碼好禮除了持券到桃園消費，也要到桃園市客家文化館參觀，出示客家委員會「浪漫客庄旅遊券」消費佐證，例如發票、拍照、打卡等和身分證（配合入園實名制登記），登記後就可獲得福袋，福袋總計3款，限量1000份，有環保筷、抱枕、杯組等不同好禮福袋，每份價值200元以上。
福袋發8月1日起發放發完為止，每天上午9點至12點、下午1點至5點在客家文化館中庭，地址桃園市龍潭區中正路三林段500號，現場抽籤確定可以領哪一款福袋。
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