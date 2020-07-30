中央大學志耕農團隊 協助照顧弱勢孩童陪種菜

桃園中央大學服務學習發展中心與耕水小子社會企業合作，今年暑假集結15名大學生，陪伴當地弱勢兒童，體驗種菜養雞、下廚做料理、學木工，雙方互相學習，反轉服務者和被服務者的刻板印象。

台中后里后里眉山教會中，有一群人成立「耕水小子」，專門照顧當地的弱勢家庭及孩童，透過水耕農作發展自主財務，除推廣食安教育、資助弱勢課輔等，也透過志工活動教育弱勢孩童。

中央大學服務學習發展中心自3年前與耕水小子社會企業合作，今年暑假7月21日至26日更舉辦為期6天的志工假期，集結校園中15名志耕農團隊志工，協助耕水小子社會企業所照顧的特殊境遇孩童課後輔導，也陪伴弱勢兒童種菜養雞、下廚做料理、學木工、學樂器。

耕水的日常生活包括分組輪流做家務、農務工作、課業輔導等，中央大學服務學習發展中心帶隊老師黃裕隆指出，整個過程中，大學生扮演的志工角色，不再單單只是教導、付出的服務者，許多大學生也從當地孩童身上，彼此互相學習，翻轉「服務者」及「被服務者」的刻板印象。