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竹縣府、慈濟助弱勢長者改善居家環境 明竹北辦說明會

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
為了讓長者生活更安全，新竹縣政府今年6月與慈濟基金會簽約合作，推動長者居家環境安全改善方案。記者陳斯穎／攝影
為了讓長者生活更安全，新竹縣政府今年6月與慈濟基金會簽約合作，推動長者居家環境安全改善方案。記者陳斯穎／攝影

台灣2018年進入高齡社會，新竹縣65歲老年人口約7萬2322人，占總人口數12.77%，為了讓長者生活更安全，新竹縣政府今年6月與慈濟基金會簽約合作，推動長者居家環境安全改善方案，免費加裝安全扶手、地面止滑等多項修繕居家安全補助，7月起陸續召開說明會，讓村里長了解服務對象資格，明天將在竹北市舉辦2場說明會，讓村里長盡快向縣府行政處通報。

慈濟基金會慈發處主任呂芳川表示，台灣預估2026年將進入超高齡社會，老年人口佔20%，根據統計，跌倒是老人事故傷害死因第2名，特別是家中浴室、客廳、臥室最為危險，為預防及降低長者跌倒風險，慈濟基金會特別啟動長者居家安全改善方案。

行政處長邱俊良表示，長者居家安全改善方案將彌補政府社會福利不完善部分，服務對象為65歲以上的獨居長者、兩老相依、隔代教養家庭長者、身障及失能者，協助他們居家環境修繕，包括加裝安全扶手、無障礙坡道、照明改善、地面止滑、改坐式馬桶、浴缸拆除等。

呂芳川也說，只要是符合資格的長者，藉由村里長的協助提出需求名冊，基金會將盡快安排前往會勘，評估施作可行性，由慈濟基金會負擔所有經費，若房屋非長者所有，基金會也會協助與屋主溝通，以不影響屋況情形下進行改善。

行政處表示，7月起陸續在縣府及芎林鄉召開說明會，讓村里長了解辦理緣由及推動流程，明天上午10點將在竹北市東海里集會所，下午2點在大眉里集會所舉行說明會，讓芎林及竹北成為第一個合作落實計畫的鄉鎮，未來各村里有意願的村里長，也都會依序辦理說明會。

縣府行政處7月起陸續在縣府及芎林鄉召開說明會，讓村里長了解辦理緣由及推動流程。記者陳斯穎／攝影
縣府行政處7月起陸續在縣府及芎林鄉召開說明會，讓村里長了解辦理緣由及推動流程。記者陳斯穎／攝影

慈濟 老年人口 新竹

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