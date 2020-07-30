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AI分析、職場虛擬實境 青年職涯服務活動8月8日開跑

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市政府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合作，推出「Ai職涯起手室－青年職涯服務」活動，除有一系列的Ai九型人格體驗、貨櫃屋職涯闖關遊戲、特色DIY活動。圖／新竹市政府提供
新竹市政府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合作，推出「Ai職涯起手室－青年職涯服務」活動，除有一系列的Ai九型人格體驗、貨櫃屋職涯闖關遊戲、特色DIY活動。圖／新竹市政府提供

為讓青年市民輕鬆探索職涯志向，新竹市政府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署合作，推出「Ai職涯起手室－青年職涯服務」活動，除有一系列的Ai九型人格體驗、貨櫃屋職涯闖關遊戲、特色DIY活動，還特別打造超吸睛的大型扭蛋機，於8月8日至16日在巨城百貨戶外廣場熱鬧展開。

市長林智堅指出，青年是推動未來城市產業發展的中堅力量，市府近年來主動前進校園，為國中、高中、大學各階段學子們量身打造，推出暑期工作坊營隊、職涯講座、職場體驗與企業參訪等活動，今年特別為青年規劃的活動超過150場次，總計投入超過1千萬元經費。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賴家仁分署長說明，本次活動打造的雙層職涯貨櫃車，是廣受青年喜愛的「賈桃樂學習主題館－青年職涯發展中心」行動版，第一層的「AI互動體驗區」有5秒鐘便能分析人格特質的人工智慧「AI九型」及VR職場虛擬實境。第二層「完美履歷拍照區」備有各式尺寸套裝和彩妝，提供給民眾限量的精美履歷證件照，拍出自信妝容。

勞發署桃竹苗分署指出，活動期間，每天在職涯列車周邊都會安排不同主題的職涯探索與DIY活動。如搭配父親節的「爸爸是英雄！神秘小禮DIY」親子活動，配合國際青年日的「好朋友著同色系服裝」活動及「職涯追夢趣氣球DIY」教學、「能力星願瓶」等特別活動，民眾只要完成闖關體驗活動或與活動作品打卡合照，即可獲贈限量扭蛋券，可在巨型扭蛋機轉出屬於自己的職涯禮包。

勞工處長黃錦源指出，為協助青年探索各式職涯就業途徑，市府於今年暑假起推出多元的青年職能提升活動，如新竹青年自造者培育課程、舊市愛搞怪青年設計思考營、大專青年學生公部門體驗活動，而聯合新竹市五所大學師資的「勞工大學－專業職能學苑」更即將在8月1日免費開課，歡迎有興趣的市民朋友至會場參與、索取活動資訊。

職涯 青年 DIY

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